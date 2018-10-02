司法話題》防冤錯案 檢察總長：鑑定人應出庭受詰問

2018-10-02

江惠民：提升刑事鑑定功能

〔記者錢利忠、楊國文／台北報導〕檢察總長江惠民今年五月上任後，期許檢察官要成為人權保護者，並勇於面對冤錯案，他認為，要避免出現冤錯案，就是讓科學證據說話，要達成此理想，首要任務就是提升刑事鑑定功能，而鑑定人也應親上法庭接受詰問，減少因鑑定失誤，導致發生冤錯案的機會。

不少冤錯案的發生，經深究其因，均指向「鑑定失誤」，其中，如測謊、筆跡等鑑定即相當仰賴鑑定人主觀判斷，而測謊時有無遵守標準程序？筆跡鑑定樣本筆跡是否符合鑑驗標準？鑑定人是否具專業能力？再如指紋或DNA鑑識樣本是否受到污染？是否採用公認及普遍有效的鑑定技術？這些若出現違誤，都有可能導出錯誤的結論，法官進而引用，就造成冤錯案。

推動犯罪實驗室 提升辦案效率

依現行《刑事訴訟法》規定，鑑定人可用書面報告來說明鑑定經過及結果，法官認為有必要時才須到庭說明，因重大刑案的鑑定結果，往往決定被告生死，江惠民認為，與其在發生冤錯案件後才設法補救，為何不在冤錯判決發生前及時預防？實際負責鑑定的鑑定人應出庭詳述鑑定的程序、證明自己的鑑定專業能力，並經由檢、辯雙方反覆的挑戰及科學檢驗，排除可能的人為錯誤，法官也能從詰問中發現真實及取得心證，不僅能減少爭議，也能降低冤錯案件發生機率。

江惠民也指出，在重大刑案發生時，由檢察官作為偵查主體，第一時間聯繫各個負責鑑定的機關，以「任務編組」概念，彈性組成類國家級的犯罪實驗室，即時彙整各單位的鑑定報告，將可大幅提升辦案效率及正確性，而未來，最高檢察署也將協助法務部檢察司及相關單位，來推動整合鑑識資源的辦案團隊。此外，透過在職進修、參與論壇、舉辦冤錯案件經驗分享以及檢討，也可有效提升檢察官的鑑識學養。