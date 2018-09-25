洗錢防制高風險族群 外銀拒立委開戶

2018-09-25

〔記者李靚慧／台北報導〕因應亞太防制洗錢組織（APG）十一月來台灣實地評鑑，近年來國銀、外銀是全面動起來KYC（認識你的客戶；Know Your Customer）。某歐系外銀直接拒絕立法委員開戶、甚至擬擴及鄉鎮市級民代；還有位卸任政務官因在OBU（國際金融業務分行）開戶，遭國銀KYC、要求清楚交代資金來源，忍不住抱怨擾民、是Kill Your Customer（殺了你的客戶）？

此類族群 最有賄賂、洗錢可能

根據新修訂「洗錢防制法」，金融機構若違反申報規定，罰鍰提高到五十萬元至一千萬元；兆豐銀行美國紐約分行前年遭到重罰新台幣五十七億元，也是因未落實洗錢防制；今年八月，上海商銀香港子行也因違反香港「打擊洗錢條例」遭罰約新台幣一九五○萬元。

全球遵循規範 非特別針對台灣

一家以財管、私人銀行業務著稱的外銀高層直言，該行不讓立委開戶，「只要選上就關戶」，這不是特別針對台灣的特殊規定，而是全球遵循規範，因為此類族群最有「賄賂、洗錢、不正常資金往來」的可能，銀行寧可不賺這些客戶的錢，免得一旦出現不法情事，遭重罰「得不償失」。

他還透露，過去總部一度連鄉鎮市級民代也納入拒絕開戶名單，後因人數過多只好作罷，隨著洗錢防制規定更嚴格，已評估是否再將基層民代納入。

不是不能開戶 是須更嚴格審查

兆豐銀行內部更下今年底前「全面清查」、補強客戶KYC規定，不僅限於OBU客戶及「高風險客戶」名單。只是在該行存款或是換外幣，行員就「問東問西」，包括有沒有換工作？現在的職業？職務有無高升？現在住哪裡？電話有沒有變等問題。

該行主管坦言，現任或曾任重要政治性職務的政治人物、家庭成員和密切關係者，都必須納入反洗錢加強審查對象；這些高風險客戶不是不能開戶，而是必須更嚴格審查，未來的每一筆交易都須清楚交代資金來源、目的、受益人等資料，且檢視客戶資料期間也從過去三到五年更新一次、縮短至半年一次。