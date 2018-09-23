10公投拚綁大選 選民最多領15張票

中選會查對中 10月確定公投成案件數
〔記者陳鈺馥／台北報導〕「公民投票法」去年修正打破鳥籠門檻後，現有東京奧運正名等十件公投提案，力拚在九合一選舉「公投綁大選」，若十案皆通過第二階段查對公告成案，今年底大選選民手上最高可領到十五票，將創下選舉史上空前紀錄。
若都成案 票數將創紀錄
據悉，中選會已收到東京奧運正名台灣隊公投、國民黨「反空污、反核食、反深澳電廠」三公投，反同團體愛家三公投、婚姻平權團體二公投，及「以核養綠」廢非核家園等十件公投提案的第二階段連署書。
中選會表示，目前收件部分，均依法交由戶政機關查對，查對完畢後，最快十月始得確認，中選會已排定十月二日、十六日兩次委員會議，要公告最後有幾件成案，能否「公投綁大選」。
由於「公投法」修正前，公投成案門檻極高，僅二○○四年、二○○八年出現「公投綁大選」，至今只有「強化國防公投、對等談判公投、討黨產公投、反貪腐公投、入聯公投、反聯公投」六案成案，但均未通過，今年若有十公投案成案，將一次打破公民投票史紀錄。
在九合一選舉部分，中選會指出，直轄市、省轄市的選民會領到三張選票，縣及直轄市的山地原住民區則有五張選票；至於公投票的張數，因尚待公告是否成案，將不預設立場，「公投綁大選」當天會領幾張票「中選會不預設立場」。
官員透露，國民黨三公投有大量抄寫、死人連署等偽造文書問題；也有民眾向中選會檢舉，有支持同性婚姻的兒女，個資被反同婚父母拿去連署愛家公投。若剔除有問題的連署後，需通過廿八萬份的第二階段門檻，公投才能成案。
不過，若目前送件的十公投案都順利成案，且「公投綁大選」，屆時直轄市有選舉權選民，合計當天可領到十三張票，而宜蘭、彰化等有選舉權的縣民，合計將可領到十五張票。