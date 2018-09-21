五星共產廟登紐約時報》碧雲禪寺前殿違建 遲未拆除

2018-09-21

〔記者顏宏駿、邱灝唐／連線報導〕彰化碧雲禪寺的爭議已逾十年，五年前其增建部分被認定為違建，迄今仍未被縣府拆除，縣府一再以該違建目前仍有司法訴訟為由，不願強力執行公權力，讓五星旗飄揚在台灣的土地上。

營造商魏明仁取得產權 改名中國愛國基地

碧雲禪寺原是一棟平房（現今的後殿），興建迄今已有百年歷史，歷代都由比丘尼管理，二○○二年擴建（現今之前殿），當時的寺廟住持釋懷宗委託營造商魏明仁處理，完工後因追加費用三千萬元，使得雙方有爭議，但魏明仁手中握有釋懷宗簽下的二千餘萬本票，向法院聲請本票裁定，廟產遭到法院拍賣。魏明仁取得產權後，將比丘尼趕出舊寺，將寺廟改名為「中華人民共和國社會主義民族思想愛國基地」，每天播放中國國歌。

二○一六年十月一日，魏明仁首度在此升起五星旗，去年元旦更大張旗鼓，號召認同中華人民共和國的台灣人參加升旗典禮。去年三月三十日，縣府文化局長陳文彬入碧雲禪寺勘查，遭寺方人員用帽子砸頭，文化局事後將後殿列為歷史建築，前殿仍是違章建築。

遭逐出的比丘尼續提告 盼奪回寺廟

魏明仁把佛寺變為「社會主義愛國基地」，三位比丘尼自認能奪回產權，持續提起民事訴訟，但至今年元月間，魏明仁都勝訴。今年五月間，比丘尼再對魏明仁提詐欺告訴，目前仍在審理中，使得縣府相關單位以「產權仍有爭議」及「仍在訴訟中」為由，遲遲未處理，直到昨天，才決定先行斷水斷電。

縣議員許書維說，此地屬違章無異，縣府早該處理，如今連紐約時報都報導，真是「丟臉丟到國際去」。

曾經受比丘尼委託擔任訴訟律師的無黨籍台南市長參選人蘇煥智表示，寺產原本屬於一家公司所有，後來轉讓給魏明仁的姊姊，其中有假債權和逃漏稅的問題，當初就提出質疑，但稅務單位到現在都沒有處理。

蘇煥智也表示，政府該考慮如何面對這樣子的政治團體，應該用言論自由處理，還是該採「相互主義」，也就是若中國不能出現台灣的國旗，台灣也不能出現五星旗；對台有敵意的國家，台灣也該採取相關手段反制。