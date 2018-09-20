韓國瑜贏1%假民調 綠質疑掛勾賭盤

2018-09-20

〔記者王榮祥／高雄報導〕國民黨高雄市長參選人韓國瑜陣營發送所謂贏民進黨市長參選人陳其邁一趴的訊息，成功大學出面證明子虛烏有。高雄市議長康裕成昨帶領議會民進黨團，強烈批判韓國瑜陣營操弄假民調、假新聞，質疑市議員許崑源透露民調數字，疑和地下賭盤有關，黨團也向韓國瑜喊話，要他向全高雄市民道歉。

民進黨團籲選舉回歸正面

被質疑拋出虛擬民調與地下賭盤有關，許崑源反問，他有這麼厲害嗎？也奉勸民進黨別用選舉奧步。

康裕成昨與陳信瑜、張豐藤、李柏毅、李喬如、陳政聞、簡煥宗等民進黨市議員，針對連串選舉假消息火力全開。黨團指出，先前如夜店業者反民進黨、大樹農民怨水果滯銷、深綠農會力挺韓等訊息，都是假的，呼籲選舉應回歸正面，不要誤導市民。

韓反嗆民進黨抹黑

黨團也要求韓國瑜，為贏一趴的假民調公開向高雄市民道歉，更要向成功大學道歉，高雄絕不能交給騙徒。黨團也憂心國民黨是否與中共合作操控選舉？前議長所說的成大民調，也許是成都大學！

韓國瑜說，民進黨很多事都要他道歉、快一百次了，就像拿著電蚊拍，看到他提政策就電他，感慨民進黨不抹黑就不會選舉。

吳敦義：最假的就是蔡英文

國民黨主席吳敦義昨南下高雄主持國民黨行動中常會，表態力挺韓國瑜，反批民進黨政府造假才多，最假的就是總統蔡英文，說兩岸維持現狀，有嗎？蔡政府搞到兩岸不合、年輕人低薪，ＧＤＰ廿年來最差，卻說最好。