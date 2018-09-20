追查假新聞 謝：要還蘇啟誠公道

2018-09-20

「叫我下台的有四分之一是中國籍」 現在不談進退問題

〔駐日特派員林翠儀／東京十九日報導〕日本關西風災後網路和部分媒體大量散播假新聞，造成大阪辦事處長蘇啟誠以死明志，駐日代表謝長廷十九日表示，台灣如果對假新聞、假消息沒有分辨的能力，他擔心不僅社會或政府，還有台灣的自由體制，都可能因此崩潰。謝還表示，蘇處長的後事處理雖已告一段落，但該調查的還會繼續查下去。

無法分辨假新聞 自由體制將崩潰

謝表示，這個時間他不會談進退問題，因為這次來反對他、叫他下台的，寫簡體字的，也就是設籍在中國的佔了五分之一到四分之一，有必要把此事釐清。

對於蘇啟誠的尋短原因，謝長廷表示，各方有很多的揣測，每一個人都有自己的看法，有些人是出於想像，有些人曾跟他談話、看過他的遺書，或是從他最後的行蹤進行研判，但謝認為，相當大的原因是在這種批判和壓力之下，蘇處長選擇了輕生這條路。

謝長廷強調，蘇處長一生從事對日工作，這些工作我們應該把它做好，才對得起他。他遺憾的，那些不應該是他負責的，他被人家冤枉的，我們替他找出來並洗刷，才能還他一個公道。

蘇啟誠生前曾連絡台僑律師尋求法律協助，以追查製造假新聞的人，謝長廷表示，網路上散布大阪辦事處人員電話應對態度不佳還冷言嘲笑，但事後進行調查，至今還沒有查到辦事處人員態度不佳的事證。

謝長廷透露，據負責接聽緊急電話人員的證詞，當天深夜有一通沒有顯示號碼的電話，很可能是網路電話，謝強調，這通電話當然要查，如果有通聯紀錄就一定要查，這人是在日本嗎？還是在中國或是台灣，所以事情至今還沒結束。

謝長廷也指出「批踢踢」上最早出現的三篇惡意貼文，事後查證第一篇的IP設於北京，第二篇在日本，第三篇則在台灣，對此，他們也要進行了解。謝表示，如果是被困在機場的人，講過份一點他認為也可以體會，但如果不是，人根本就不在那裡，寫這些是相當惡意的，而且可能性很大。

這次關西風災後假消息和假新聞充斥，其中有人截取民視新聞畫面，將謝長廷視察火力發電廠的照片，移花接木為此次救災的畫面，並打上字幕「就算大阪辦事處死光了，我也不辭職」的字眼，民視已決定向涉嫌侵權的楊姓女子提告求償。謝還指出，網路還有人散布將駐日代表處打上「靈堂」字眼的照片，這些都是很惡劣的行為。

目前大阪辦事處將由資深組長暫代副處長職務，並建議外交部由兩名駐日副代表之中，安排一名前往支援。