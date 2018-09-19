看中台灣人才及供應鏈完備 臉書將與我推合作案

2018-09-19

臉書亞太區副總裁唐立洋 26日來台

〔記者黃佩君／台北報導〕臉書日前決定將在新加坡設立亞洲首座數據中心，外界憂心台灣落空，但經濟部透露臉書高層將來台宣布最新合作案。據了解，臉書亞太區副總裁唐立洋（Dan Neary）將在二十六日來台，最新合作案將以臉書為平台，幫助台灣品牌推向國際、並協助台灣與矽谷連結；唐立洋同時將率團與總統蔡英文、經濟部長沈榮津會面，這是臉書高層首度與蔡政府會面，也是臉書宣布重返中國後，首度與台灣進行指標性的高層互動。

臉書本月宣布將投資逾十億美元在新加坡興建亞洲首座數據中心，原為候選地點之一的彰化縣落空，外界質疑是台灣土地及用電不足所致。經濟部則透露，臉書近期與台灣有其他合作計畫，且將有具代表性的高層訪台。

將拜會蔡總統 並宣布最新合作方案

據悉，唐立洋二十六、二十七日將率團來台，除與蔡總統等進行官方會面，也將與台灣產業代表座談，並宣布最新合作方案。

知情人士指出，唐立洋上次訪台是三年多前臉書台北辦公室開張，當時僅旋風行程；如今再次正式訪台，顯示臉書在台發展規劃將進入下一個擴張階段。

鏈結矽谷新創 助台灣品牌行銷國際

據了解，臉書與台灣最新合作方案著重軟硬整合，將擴大雙方在經濟、數位及科技上的合作；除投資培育數位人才、幫助台灣品牌行銷推向國際舞台外，也將透過臉書影響力媒合台灣新創企業走向世界、與矽谷連結；同時順應台灣產業新南向、赴美政策，透過臉書幫助台灣業者打入東南亞市場及鏈結美國新創資源。

臉書數據中心雖未設在台灣，但看中台灣人才及資訊供應鏈完備，持續規劃與台灣在研發、人才及大數據等層面長期合作；包括與工業局、外貿協會合作，自去年啟動「Made by Taiwan」品牌推廣計畫，台灣也是大中華區首個推廣國家。