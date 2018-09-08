全國農業會議登場// 總統：規劃農保老年給付

2018-09-08

〔記者吳欣恬、陳彥廷、詹士弘、劉曉欣／綜合報導〕為健全農民退休制度，蔡英文總統昨天宣示規劃農保老年給付，讓農民退休後生活能更有保障。

農民沒職災保險不公平 11月試辦

全國農業會議時隔十五年後再度舉辦，希望彙集各方意見，擘劃台灣農業藍圖。總統蔡英文昨天在開幕致詞時肯定農委會建立農民三大福利體系，包括農民健康保險、農民職災保險以及農業保險。

話鋒一轉，蔡總統指出，農保沒有老年給付項目，政府用發放老農津貼方式替代，但對農民晚年生活需求還是不足，希望全國農業會議針對農民退休制度提出建言，讓農民退休後生活更有保障。

農友繳一點保費 可減少工作風險

蔡總統舉例，過去農民沒有職災保險，非常不公平，今年十一月開始，政府將試辦農民職業災害保險，農友只要繳一點保費，工作可減少很多的風險。

全國農業會議今天下午將針對兩天會議討論的農業相關議題做出結論，農委會副主委陳吉仲指出，如果今天大會通過此一議題，農委會希望半年到一年之間完成初步規劃、著手修法。

陳吉仲強調，既有的六十五歲可請領老農津貼的權益絕對不會受到影響，會在此基礎上規劃農民退休制度。

屏東南州鄉農會總幹事黃俐甄表示，不少年輕時未存下養老金的農民，退休後農地都守不住，賣農地換取生活費卻也喪失農保喪葬津貼，樂見政府提出新的農民退休制度，但應避免淪為選舉加碼。

農民肯定 擔心中央請客農會買

雲林某農會總幹事表示，目前老農津貼每月可領七千元，並隨物價指數調整，已有年金的性質，建議可在老農津貼外以「附加年金」方式辦理，但不要中央請客、農會買單。

彰化縣竹塘鄉農會總幹事詹光信強調公平性很重要，規劃農保老年給付要參考物價指數波動，設立最低領取門檻，才能讓人接受。神農獎得主、彰化葡萄農黃良僖建議一次領或年金制，雙軌併行讓農民可以有所選擇，比較容易推動。