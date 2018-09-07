老外殘殺老外 分屍主嫌菲國落網

2018-09-07

〔記者邱俊福、陳薏云／台北報導〕在新北市永和犯下震驚全台「人彘」分屍案的美籍主嫌Mayer Oren Shlomo（孫武生、綽號OZ），案發後潛逃菲律賓，刑事局協請菲警緝捕，前夜在菲國黎薩省一處公寓將OZ逮捕，因OZ擁有美國、以色列雙重國籍，刑事局正透過台菲共同打擊犯罪機制協調，盼能儘快將他押返台灣歸案。

美籍刺青師OZ 協調速押返台灣

長相帥氣的OZ平時遊走東南亞多個國家，我方掌握的消息指出「他在每一國都有女性密友」，犯下命案逃菲後，也是第一時間聯繫他的菲籍女友，女友再請兩名女性友人分別幫忙安排OZ的藏身處及在他出門時幫忙叫車，菲警後來策動幫忙叫車的女子成為線民，成功逮人。OZ當初懷疑加籍友人Ryan擔任警察線民出賣毒友，才將Ryan殺害，未料自己也栽在警察線民之手。

女友安排藏身處 菲警線民供出

在台擔任刺青師的OZ，被逮時上身赤裸，正跟五、六名男女友人在公寓內閒聊，面對菲警初訊，聲稱這些友人都是刺青界朋友，並否認在台灣犯下殺人分屍案。

警方指出，在美國有販毒前科的OZ，當初是以觀光名義入境我國，因為也被我方列管為毒品注意人口，他在台期間行事小心，都用他人手機做為聯繫工具，買機票也是拿現金託人代買；潛逃菲國後，受到積極反毒的菲警重視，正進一步清查其交友網絡，了解他在菲有無另涉他案。

到以色列大使館前 想尋求庇護

警方偵辦分屍案，上月廿五日逮捕非裔美籍男子Bent及協助購買兇刀的男大生吳宣，OZ搶在廿四日凌晨搭機逃往菲國馬尼拉。刑事局國際科除通報菲國移民署留意OZ有無再從菲國出境，也同步向國際發布訊息，上月廿七日菲警掌握到OZ投宿飯店，前往逮人時OZ早一步退房，搭車到以色列駐菲大使館前下車，不排除想尋求以國庇護。

菲警隨後找到替OZ叫車的女子，掌握OZ女友身分，進而找出女友另一女性友人提供的OZ藏身處，菲律賓國家警察總署情報處情報總隊與移民局緝逃組聯合專案小組，前天深夜前往攻堅，將OZ逮捕。