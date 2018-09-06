林口新創園18日開幕 經部4招獵國際加速器進駐

2018-09-06

〔記者林菁樺／台北報導〕北部地區又多了一個新創聚落！經濟部次長龔明鑫昨指出，世大運選手村將重新活化，打造成占地一．七萬坪的「林口新創園」，本月十八日開幕，提供首年免費進駐、最高補助三千萬元等誘因；據悉，目前已洽談不少知名國際加速器，有望進駐林口新創園。

祭首年免租金、3千萬補助誘因

龔明鑫表示，近兩年打造創業生態體系，為引進人才修改「攬才專法」，並修正產創條例，讓天使投資、新創業者享有租稅優惠等，未來大北部地區包括桃園亞洲．矽谷、新北林口新創園、台北小巨蛋青年科技創業基地等，可串聯國際，帶動國內新創發展。

經濟部中小企業處為吸引國際加速器、新創團隊進駐林口新創園，規劃投資抵減、首年免費進駐、獎勵補助、家醫式服務等四大優惠。

中小企業處官員指出，初期盼吸引國際加速器進駐，發揮「母雞帶小雞」功能，補助對象為國際加速器、策略性新創事業，可選投資金額五十％或當年度營所稅應納稅額兩案擇一補助，每年上限一千萬元，國際加速器可享三年最高三千萬元、新創事業則是兩年二千萬元。

至於投資抵減，由於新北市、桃園市已向內政部提出新市鎮開發，若符合研發、資訊等項目，可享租稅減免，但詳細內容尚未拍板；另外，進駐團隊首年免租金、隔年租金減半；為照顧國內外業者，林口新創園也以家醫式專人專業提供法規、財務等協助。

據規劃，林口新創園總面積達一萬七九六三坪，鄰近桃園國際機場，並緊鄰台北、桃園八個產業園區，盼引入新創能量，強化產業發展。