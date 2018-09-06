科技大老：半導體發展「台灣有100倍機會」

賴揆：政府全力支持讓台灣成為全球半導體基地
〔記者洪友芳／台北報導〕二○一八國際半導體展（SEMICON Taiwan）昨登場，行政院長賴清德致詞時表示，台灣半導體已是國人引以為傲的國際級產業，擁有分工精細的群聚效應，具備「彈性很大」、「應變能力很強」及「物美價廉」三大特色，除了台積電等國內大廠加碼投資台灣，他也歡迎國際級公司能來台投資，把台灣當成最棒與最重要的半導體基地；他允諾政府一定會責無旁貸地全力協助達成目標。
曾繁城：政府、企業應加強投資
台積電董事、創意電子董事長曾繁城也呼籲，政府與企業都應加強投資；他一直主張技術與研發要自主，台積電從成立到二○○一年，大約花了十三年時間，才做到○．一八微米製程、勉強跟上國外大廠，直到二○○九年，創辦人張忠謀回鍋任總執行長，決策大幅增加投資，台積電才有今天的領先地位，顯見加強投資非常重要。
黃炎松：半導體有做不完的生意
富迪科技董事長暨執行長黃炎松說，台灣在晶圓代工業已是全球獨霸，這對台灣幫助非常大，當產業界第一名就要當「遠遠的第一名」，台灣半導體業已成氣候，繼續發展機會還很大，從設計到生產製造等都有機會，算一算「有一百倍機會」；在他看來，「半導體業有做不完的生意」，建議政府應投入更多資源在半導體業發展。
陳立武：未來60年 仍看好半導體
華登國際創投創辦人、益華電腦執行長陳立武也指出，接下來六十年，半導體業前景仍好，台灣有很好機會，他看好人工智慧、機器學習等領域，他已投資三十多家公司，期望政府支持產業，大家一起把半導體業做得更好。
國際半導體展（SEMICON Taiwan）是台灣半導體業年度盛事，行政院長賴清德強調，他與科技部長陳良基、經濟部長沈榮津都出席開幕典禮，就是以行動支持半導體產業發展，包括拚經濟專案會議通過減稅修法、解決土地與水電等五缺、通過外國人才延攬任用法、修改產業創新條例等，就是要吸引台積電、日月光與華邦電等大廠加碼投資台灣。