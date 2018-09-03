英德加持 今與姚同台造勢

2018-09-03

〔記者楊淳卉、郭安家／台北報導〕民進黨參選人姚文智在台北市長選舉陷入苦戰，根據姚陣營近日掌握，北市廿至廿九歲年輕人中，高達六成表態年底一定會投票，為全國最高，台北市長柯文哲仍有號召力；而綠營支持者開始呈歸隊態勢，姚文智民調止跌回升，但上升速度不快。黨內研判，年輕人是否投票及綠營支持者後續去向，將是決定台北市長選舉結果的關鍵。

姚民調止跌回升 綠要避雙向棄保

民進黨今晚將辦「百工百業」社團大會，蔡英文總統、行政院長賴清德會與姚文智同台，拉抬聲勢。姚文智昨表示，活動焦點放在國家首都經濟發展，總統也會藉此機會把很多改革說清楚，讓台北市民了解改革持續推動。

針對北市長選情，綠營評判，目前柯文哲民調穩定領先，國民黨台北市長參選人丁守中居次，姚文智雖居第三，但丁的支持度、看好度都持續下滑，姚正努力追趕。

綠營也透過相關民調數據分析，指柯文哲在廿至廿九歲北市選民中獲得約七成支持，丁、姚兩人難望其項背；但四年前投票給柯的選民中，有近半數不再挺柯，柯流失的支持者以綠營為多，柯雖也吸引泛藍選民支持，但約佔兩成。

綠營也掌握到支持者出現分裂投票趨向，約有四成五綠營支持者表態會投給姚文智、四成表態投給柯文哲，其餘一成五則還沒決定要投誰；但與姚過去民調幾乎落入谷底相比，綠營支持者呈歸隊趨勢，姚的支持度也止跌回升，只是上升速度不快。

至於外界關注的「棄保」問題，黨政人士認為，若棄保效應發生，綠營支持者可能會「雙向棄保」，一是不爽柯文哲而投給丁守中，另一種情況，則是為阻止國民黨重返北市執政，而投給柯文哲。

黨政人士指出，目前北市長選情呈現「二大一小」，在丁守中逐漸變小的情況下，姚文智必須維穩，至少先衝到第二名，以免成為被棄保的對象。