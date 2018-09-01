國民黨台東縣鬧分裂》鄺麗貞突登記 夫吳俊立怒嗆離婚

2018-09-01

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣長選舉震撼彈，前台東縣長鄺麗貞昨天在登記截止前託人以無黨籍登記參選台東縣長，藍營一片錯愕，指民進黨出「奧步」；民進黨參選人劉櫂豪則歡迎有志為台東服務的人，投入良性競爭。

鄺麗貞是前台東縣長，其夫吳俊立也是前台東縣長，且為國民黨提名縣長參選人饒慶鈴的後援會總會長，吳胞妹吳秀華則是國民黨台東縣黨部主委，一家人都是藍營要角，鄺麗貞的登記，立刻引發揣測。

吳稱不知妻要選 將加倍輔選饒慶鈴

鄺麗貞委託別人登記，自己則完全神隱，也不接電話。吳俊立稍早接受電話訪問時表達不知情且「震怒」，三字經痛罵鄺麗貞此舉毀了他的政治前途，揚言「離婚」切割。吳表示，一定有人在設計鄺麗貞，他一定會查清楚。

吳俊立晚間也與饒慶鈴、台東縣長黃健庭、胞妹吳秀華攜手現身，共同宣示藍營團結。吳俊立發表聲明，指妻子瞞著他登記，讓他感到十分慚愧，也悖離家族支持饒慶鈴的立場，今後鄺的行為與他無關，他要加倍輔選饒慶鈴，用實際行動表現對饒慶鈴的支持。

饒慶鈴陣營稍早也曾召開記者會，饒慶鈴感謝吳俊立及吳秀華全力相挺，他們會一起努力打贏選戰。饒並批評民進黨無所不用其極，打擊她的選情。對於大嫂登記參選，吳秀華則表示，會依黨紀處理。

黃健庭說，他非常震撼，第一時間跟吳俊立通電話，吳也氣急敗壞說完全不知情。黃健庭強調，這樣的策略想分化國民黨，一定達不到目的。

劉櫂豪則表示，任何人要為台東做事，都可以良性競爭，鄺麗貞登記是出乎大家臆測，不過，他的選舉不會因外在環境做太大調整，會就平日表現及未來規劃向選民說清楚。