百里侯大戰選情評估》國民黨決戰中台灣 伺機奪北高

2018-09-01

〔記者施曉光／台北報導〕九合一地方選戰昨日完成參選人登記，在全國二十二個直轄市、縣市選區，相較半個月前選戰倒數百日選情評估，藍營除了台南市、新竹縣分別因為無黨籍參選人、立委林為洲的退選，選情轉趨樂觀方向發展，其餘縣市選情看法大致維持不變。

新北八縣市穩定領先 中市四縣市略勝

藍營在八月十五日曾評估穩定領先選區包括新北市、苗栗縣、南投縣、嘉義市、宜蘭縣、花蓮縣、澎湖縣、連江縣等八地，微幅領先選區為台中市、彰化縣、台東縣、金門縣等四地，台北市、新竹縣、雲林縣、高雄市等四選區與綠營呈五五波競爭態勢，仍待努力選區則有基隆市、桃園市、新竹市、嘉義縣、台南市、屏東縣等六縣市。

國民黨組發會主委李哲華指出，新竹縣由於林為洲未登記，藍軍較能「敵我分明」，有助士氣提升，但選戰也進入不同階段，尚待重新調整競選策略，內部也待加強整合原林為洲支持者。台南市部分，由於無黨籍參選人陳子敬退選，泛藍陣營變得單純，另一方面綠營呈現分裂，只要國民黨候選人高思博能掌握到四成選票，就有一搏機會。

李哲華也指出，台東縣選情最近有明顯變化，由於藍軍完成進一步整合，加上台東縣政府成功銷售農產品到中國大陸，內部調查顯示台東縣長參選人饒慶鈴已由原本微幅領先對手劉櫂豪，轉為大幅贏過十幾個百分點，雖然前台東縣長鄺麗貞意外登記參選，但真正足以影響選局的是鄺麗貞丈夫、前台東縣長吳俊立，吳不但事前不知情，也持反對立場，仍會全力支持饒，因此對於台東選情保持樂觀。

國民黨仍維持「決戰中台灣」的戰略目標，其中尤以黨魁吳敦義點名的台中市一役，視為「勝負之戰」，並謀求連同拿下周邊的彰化縣與雲林縣。

台南綠營分裂 藍視為離執政最近一次

根據藍營評估，「六都」部分除了執政地盤新北市穩定領先，台中市也已微幅領先民進黨，綠營分裂的台南市，這次選舉更被藍營視為離執政最近的一次。至於綠營長期執政的高雄市及白色執政的台北市，國民黨同樣評估處於不看淡的五五波態勢，其中台北市藍營期待民進黨選情回溫，只要出現三分天下形勢，就有奪回政權機會。

至於桃園市，原本就被藍營列為落後選區，雖然前國民黨立委楊麗環登記參選，但國民黨評估選情影響有限。