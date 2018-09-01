百里侯大戰選情評估》民進黨固守中台灣 衝雙北宜蘭

2018-09-01

〔記者蘇芳禾／台北報導〕九合一選舉參選人登記作業昨天截止，民進黨在南台灣雖受到雨災影響，不過選情仍相對穩定，中台灣方面則以彰化縣選情最為緊繃，但在輔選大軍壓陣後，民調已從谷底反彈。

13執政縣市 有9縣市穩定領先

民進黨內部評估，目前十三個執政縣市中，屏東縣、高雄市、台南市、嘉義縣、雲林縣、台中市、新竹市、桃園市、基隆市等九縣市穩定領先，剩下的澎湖縣、彰化縣、嘉義市則是五五波，宜蘭縣「仍有努力空間」。

在非綠營執政縣市部分，民進黨對新北市與台東縣「有高度期待」，評估有機會搶下。相對艱困的則包括苗栗縣（禮讓無黨籍頭份市長徐定禎）、新竹縣、南投縣、花蓮縣、台北市等五縣市。民進黨在金門縣與連江縣則未提名人選。

民進黨組織與民調系統的多名幕僚都對新北市選情感到樂觀，指蘇貞昌子弟兵人數眾多，競選團隊也非常強悍，蔡英文過去競選新北市長所經營的「新北市小英之友會」更是全力挺蘇，反觀對手侯友宜不斷失分，雙方近期的民調差距都在五個百分點以內。

台東縣藍營一度傳出整合完成，不過前台東縣長鄺麗貞登記參選投下震撼彈，綠營認為對於民進黨台東縣長參選人劉櫂豪是利多，不過仍審慎評估是否為國民黨的兩面手法。

姚文智選情回穩 林佳龍民調領先

台北市部分，台北市長參選人姚文智的選情已經在蔡英文的智囊姚人多坐鎮下回穩，綠營希望能夠穩穩拿下三十％的選票。台中市部分，民進黨市長林佳龍的民調數字逐漸與對手盧秀燕拉開，在六％至十％之間波動，不過林佳龍團隊仍不敢大意。

黨政幕僚指出，五、六月可能是由於民進黨為了是否禮讓柯文哲，分為挺柯、反柯派，因此連帶影響其他地方選情，尤其彰化部分，尋求連任的縣長魏明谷民調更是和國民黨的王惠美有一段距離，不過在民進黨副秘書長徐佳青、新潮流操盤手利錦祥進駐後，民調已逐漸回升，並佈下重兵猛攻王惠美的大本營鹿港與和美，逼王惠美回防北彰化。

澎湖縣則是因參選大爆炸，讓民進黨縣長陳光復有機會殺出重圍；而過去常淹水的嘉義市在這次水患中表現良好，也讓涂醒哲的施政滿意度從過去最慘的三成提升到五成。宜蘭縣部分，地方人士坦言，綠營整合狀況仍有待加強。