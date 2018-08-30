南市》與吳會面後…陳子敬不選了

2018-08-30

〔記者萬于甄、吳俊鋒／台南報導〕台南泛藍陣營整合成功，無黨籍前台南市警察局長陳子敬昨宣布退出年底選戰。陳子敬表示，退選沒有任何利益交換，藍營也未提到「整合」一說，退選主要是考量自己勝選的機會不高，感謝競選團隊一年多來的支持，目前暫時會先休息幾天。

陳：沒有利益交換 暫時先休息

國民黨主席吳敦義昨到台南市與陳子敬碰面，兩人閉門會談約十五分鐘後，陳子敬宣布「競選活動到今天為止」，正式退出年底選戰。

陳子敬表示，投入選戰一年多，在沒有政黨奧援下，單打獨鬥參選本來就比較困難，如今，吳敦義南下會面，態度也很誠懇，經過內部多次開會討論，與其在十一月廿四日抱頭痛哭，不如當個聰明的戰士，在適當時機離開戰場，因此，一切競選活動到今天為止。

陳子敬強調，要說勸退也好，吳敦義會談時未提到整合，退選只是單純認為自己勝選的機會不高，但退選沒有任何遺憾，也沒有生氣，很感謝一年多來競選團隊的支持與努力，是否要幫其他人站台，會先休息幾天後再做評估。

吳敦義昨短暫停留約半小時，離開時僅簡短表示，此趟單純是來「拜訪」陳子敬，兩人過去是老同事、老朋友。對於整合勸退一事不願多談，快步離去。

年底台南市長選戰激烈，原本多達七人參選，陳子敬退出後，可望減少為六搶一的局面。目前已登記參選的有無黨籍林義豐及許忠信、民進黨黃偉哲、國民黨高思博；另還有蘇煥智、陳永和表態參選。