喝酒有害 沒有所謂安全量

2018-08-25

〔編譯張沛元／綜合外電報導〕一份針對酒精對健康之影響的最大規模與詳盡的最新研究指出，攝取酒精根本沒有安全量，即便小酌也有害健康與增加死亡風險；每天飲酒使得全球每年多十萬人死亡。此外，該研究還將二○一六年全球二八○萬人的死因歸咎於酒精。

美最新研究 推翻小酌益健康觀念

廿四日發表於刺胳針（Lancet）醫學期刊的此項研究，調查全球一九五國從一九九九年到二○一六年的酒精攝取量與健康影響、採用六九四份研究數據的研究指出，倘若各國政府不透過政策採取行動，現行的小酌有益健康的飲酒習慣會對未來人類健康帶來嚴重後果；攝取酒精會導致各種原因的健康損害，也會減損壽命，特別是男性。該研究主筆、美國華盛頓大學醫學院衛生計量與評估研究中心（ＩＨＭＥ）研究員葛雷斯沃德說，攝取酒精沒有安全量……酒精對健康的保護效果，被其所導致的健康風險所抵銷；整體而言，與酒精相關的健康風險與每日飲酒量一致。

研究指出，每天飲用一美制標準杯（即一單位，十公克）酒精，即約一小罐啤酒、一杯葡萄酒或烈酒者，發生至少十到二十幾種健康問題的機率，比完全不飲酒者多○．五％；以每十萬人而論，滴酒不沾者中有九百一十四人會有這些健康問題，每週飲酒七次者中則有九百一十八人會有這些健康問題，儘管差距看似不大，但華盛頓大學教授與ＩＨＭＥ主任賈琪朵說，若放眼全球，每日飲酒一次者比不飲酒者多○．五％的罹病風險，相當於每年額外多出約十萬人死亡，而這些全是可以避免的。

每天飲酒 全球每年多10萬人死亡

該研究發現，飲酒所導致的健康風險呈陡Ｊ型曲線，例如每天平均喝兩杯者的罹病與受傷風險，比完全不飲酒者多七％；每日攝取五個酒精單位者的健康危害機率飆升三十七％。

研究指出，全球三分之一人口、也就是二十四億人飲酒。以性別來看，女性有二十五％，男性則有三十九％飲酒。整體而言，酒精是二○一六年的第七大主要早夭與疾病風險因素，該年二％女性與七％男性的死亡與酒精有關。

此外，酒精也是十五歲到四十九歲年齡層的最主要死因，該年齡層兩成死亡與飲酒有關，像是肺結核、車禍與自我傷害（主要為自殺），其中十五歲到四十九歲的男性有超過十二％的死因與酒精有關。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆