台中市長選舉 本報民調》林佳龍38.52％ 盧秀燕32.41％

2018-08-25

39％看好林當選 看好盧為20％

〔記者羅添斌、黃鐘山、蔡淑媛／綜合報導〕台中市長選舉兩強交鋒，根據本報最新民調結果顯示，尋求連任的民進黨籍台中市長林佳龍獲得三十八．五二％的支持度，代表國民黨出征的盧秀燕則獲三十二．四一％選民支持，雙方差距為六．一一個百分點，另有二十九．○七％受訪者尚未決定。

在勝選的看好度方面，有三十九．三一％受訪者看好林佳龍會當選，看好盧秀燕會當選的比率則為二十．三九％，但沒有意見的受訪者高達四十．三○％。

對於民調結果，林佳龍表示，現階段還是以市政為重，透過政績來贏得市民支持；未來他仍會用正面選戰來化解對手的烏賊戰。

盧秀燕競選團隊則回應指出，盧秀燕表示，從民調數字可以看出，雙方差距只是個位數，顯示藍綠基本盤都已歸隊，她將會審視不支持者的看法與意見。

泛綠91％支持林 泛藍83％挺盧

這次林佳龍尋求連任，民調交叉分析顯示，在上屆市長選舉中投票給林佳龍的受訪者，有六十三．八○％表明此次會再投給林佳龍，但也有十六．四四％表明將轉投盧秀燕；至於上屆選舉投給胡志強的受訪者中，表明仍然會支持國民黨盧秀燕的比率為七十一．八一％，但也有七．七二％會轉而支持林佳龍。

至於藍綠陣營支持者的投票傾向，民調交叉分析顯示，泛綠傾向的選民高達九十一．三三％表態支持林佳龍，而泛藍傾向的選民也多達八十三．四二％力挺盧秀燕，顯示藍綠支持者各自歸隊的效應明顯。

在年齡層的交叉分析部分，民調顯示，盧秀燕僅在五十至五十九歲的選民支持度部分居領先地位，其他各年齡層均是林佳龍取得領先優勢。

這次調查是自由時報民意調查中心，於八月廿二、廿三、廿四日晚間進行，成功訪問台中市一○六九位廿歲以上民眾，在九十五％信心水準下，抽樣誤差為正負三．○個百分點之內。調查是以台中市住宅電話為母體作尾數一位隨機抽樣；調查經費來自自由時報社。