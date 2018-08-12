控年年春致癌 孟山都判賠校工90億

2018-08-12

〔編譯茅毅、記者吳亮儀／綜合報導〕美國加州舊金山高等法院陪審團十日判定，由於美國農業生技公司「孟山都」未在其除草劑「年年春（Roundup）」與「Ranger Pro」的容器或包裝上，標示恐致癌、危害人體健康的警語，須賠償近二．九億美元（約九十億台幣）予曾在加州班尼西亞一所學校擔任管理員，並於二○一四年被診斷出罹患非霍奇金氏淋巴瘤的四十六歲男子強森（Dewayne Johnson）。本案乃首宗指控年年春致癌訴訟，將為其他向孟山都求償者開啟先例。

陪審團經八週審理後一致認定，孟山都惡意行事，年年春及專業用的Ranger Pro，很大程度上導致使用這兩種產品的強森罹患絕症，判定該公司應支付補償性賠償金和其他費用共三千九百萬美元，以及二．五億美元的懲罰性賠償金。

求償首例 鼓舞孟山都4000件案子

強森律師威斯納表示，這起判決將鼓舞全美四千件相關待審案件的當事人。強森說，他衷心感激每位陪審員，本案代表的意義遠比他個人重要。孟山都則聲明，儘管同情強森及其家人，但將提起上訴，繼續捍衛四十年老品牌年年春。六月已併購該公司的德國製藥及化工集團「拜耳」十一日也指稱，對年年春主要成分草甘膦的安全性有信心，不會致癌。

隸屬世界衛生組織的國際癌症研究中心（ＩＡＲＣ）二○一五年把草甘膦列為「可能致癌物質」，這起訴訟即以該研究結果為根據。在全球，草甘膦乃除草劑中最廣泛使用的成分，由於孟山都擁有的專利權已於二○○○年到期，故許多公司目前皆有產製。

「嘉磷塞」（年年春）是我國使用量極大的除草劑，農委會估計每年使用量約一千多公噸。對此一判決，我國防檢局昨天表示，暫時無管制措施，但會持續注意國際間相關研究報告，也列入高危害風險農藥評估作業。

我年用1000多公噸 防檢局列評估

防檢局副局長鄒慧娟說，近期農業藥物毒物試驗所已針對「嘉磷塞」完成初步評估工作，結果顯示，因我國不像美國種植可抗嘉磷塞的基因改造作物，因此不會將除草劑直接噴灑在作物上，只要依照方法使用應不會有殘留風險，農產品也安全無虞，因此目前暫無須管制。