對大廠釋善意》法人看未來︰投資加碼創雙贏

2018-08-11

〔記者張慧雯／台北報導〕公平會與高通達成訴訟和解，法人多表示，站在對國際大廠友好、且高通承諾在台投資的角度來看，由於國內產業無論5G、甚至未來6G，都沒有制定規格的能力，仍須仰賴高通，因此持正面解讀。

兆豐台灣藍籌30ETF經理人黃家慶認為，高通案達成和解，基本上可視為「正向」，畢竟台灣政府對國際大廠釋出善意，促使廠商加碼在台投資，同時增加就業機會，業者也可持續拓展市場，可謂雙贏局面。

他表示，就國內網通廠來看，增加通訊晶片的採購來源，一則分散風險，二則增加產品差異化，對於營運仍有一定幫助；但國內網通廠是以無線基地台「中段設備」為主，要說高通案和解有利於網通族群，仍過於擴大解讀。

保德信高成長基金經理人兼大中華投資組主管葉獻文則分析，台廠在5G沒有制定規格的能力，高通才是制定者，所有手機製造商都需要付給高通權利金；而原先認為高通受制裁，台灣IC設計業者可提升市占率，但隨著消息面逐漸淡化，台廠並沒有如預期地撈到市占率的好處。

葉獻文認為，高通在晶圓製造及封裝測試仰賴台灣的台積電及韓國的三星，且以韓國三星為主，接下來是否會有明顯的訂單移轉，進一步加惠台灣半導體供應鏈，仍待觀察；至於高通承諾的五年擴大對台投資計畫，投資方向及效益值得留意。

野村投信國內股票投資部主管姚郁如也表示，對於國內手機業者而言，付給高通的授權金將與其他業者一致，固然是好事，但對手機銷售的實質助益仍要再評估，因為手機銷售量也與各品牌的設計和行銷策略有關。