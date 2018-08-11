藍營嘉市分裂》市黨部開鍘 蕭淑麗砲打黨中央

2018-08-11

回鍋選市長 黃敏惠稱正派藍軍沒分裂

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕國民黨在嘉義市長選舉上演「兩個女人的戰爭」，市黨部昨午召開考紀會，建議黨中央開除或撤銷脫黨參選的議長蕭淑麗等十人黨籍。沒想到蕭陣營召開退黨記者會先發制人，痛批黨主席吳敦義領導無方，「吳敦義不倒、國民黨不會好」、「黃敏惠不倒、嘉義市不會好」，近日將號召千人退黨。黃敏惠則反擊說，「正牌、正派藍軍沒有分裂」，她經過公平公開的初選機制獲提名，參選有正當性，選民心中自有一把尺。

國民黨嘉市黨部主委蔡明顯說，蕭淑麗雖在二月宣布退黨並遞交退黨申請書，但中央黨部尚未處理，蕭淑麗本月三日成立競選總部時，嘉市副議長郭明賓及前議長蔡貴絲、前市議員張志成、嘉市農會理事長劉明澄、常務監事張元嘉、總幹事黃騰輝、嘉市商業會理事長蔡隆基等人站台助選，市黨部考紀會開會通過，建議黨中央將蕭淑麗、郭明賓、張志成開除黨籍，另七人撤銷黨籍。

蕭陣營：吳敦義不倒、國民黨不會好

劉明澄則反批國民黨提名黃敏惠回鍋選市長是背離民意，四年前黃敏惠「反輔選」黨籍市長候選人陳以真，才是毀掉國民黨，「國民黨要開除我們之前，應先開除黃敏惠！」蔡隆基說，四年前他擔任陳以真競選總部總幹事，黃敏惠「叫別人投男的，不要投女的」，這樣的人還留在國民黨，「我們不用等國民黨開除，我們先開除國民黨！」

黃敏惠表示，四年前市長選舉，她全力輔選陳以真掃街拜票，她把市政做好，讓國民黨禁得起選民檢驗，選舉過程中，陳有自己的想法與做法，她都尊重，選舉雖失利，但陳的得票數六萬多票，比她自己第一次參選時投入單一席次立委補選所拿的四萬多票還多。黃反批蕭陣營「有功自己攬，有過推給別人」。