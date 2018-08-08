防滅串證 檢留置張安樂、扣手機

2018-08-08

〔記者陳薏云、鄭景議／台北報導〕中華統一促進黨總裁「白狼」張安樂，被控接受中國金援，在台從事組織犯罪案，檢調昨展開搜索約談時，為防滅證、串證，辦案人員將張安樂留置在他住所內五個多小時，同時查扣手機。

檢扣張手機 查微信紀錄

檢調昨早七時到位於新北市中和區四號公園附近的張家搜索，至下午一時結束。期間張安樂妻子數次掀窗簾看屋外，一度步出屋外表示，因為媒體太多，檢調不敢出來。張家門禁森嚴，除有多支監視器外，還有保鑣顧門，所有進入者都要表明身分，中午時分，張瑋的妻子被帶走接受偵訊。

張安樂在檢調人員離去後，走出家門自稱無辜，表示已收到九日的傳票，因在中國接受椎間盤突出治療，前幾天才趕回台灣，沒想到他們（檢調）搞了小動作。張表示，檢調查扣手機是要調閱微信紀錄，還有旅行社的相關資料。

調查局台北市調查處人員則大約於昨上午九時到統促黨黨部搜索，扣走十三箱包括電腦主機、文件、USB、存款簿等證物。統促黨人員說，搜索時他們想拍照蒐證，遭到制止，手機照片也遭刪除。

統促黨門外站著中山警分局員警，禁止媒體出入，搜索近四個小時後，十多名市調處人員抱著上封條的紙箱及電腦主機，快步進入電梯離去，對於媒體提問不作回應。統促黨秘書長唐警生也被市調處帶回調查，離去時神色木然，僅表示被扣走電腦和文件等物。