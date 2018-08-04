馬英九站台 丁守中喊反對台獨

2018-08-04

〔記者簡惠茹／台北報導〕台北市長選戰昨晚火藥味十足，國、民兩黨互別苗頭，一邊是現任總統、民進黨主席蔡英文為民進黨台北市長參選人姚文智站台，另一邊則是前總統馬英九出席國民黨台北市長參選人丁守中後援會成立活動，丁守中強調堅持九二共識、捍衛中華民國、反對台獨。

中華民國工商建設研究會大港湖聯誼會昨晚為丁守中成立後援會，馬英九出席時不斷帶領全場高喊「丁守中凍蒜」，現場氣氛高漲；馬英九表示，希望丁順利變成丁市長。丁守中受訪時更指出，民進黨有錢造勢，我們勤跑基層，有馬前總統到場，顯示全黨上下團結、贏回台北的決心。

批民進黨造勢是相互取暖

雖然後援會成立有馬英九出席，但是不見現任黨主席吳敦義同台，國民黨副主席曾永權會中致詞，表示吳人在高雄，趕不回來。

馬英九說，他與丁守中從學生時就認識，一起辦刊物、辦活動，至今已經四十年了，丁做事認真，對人誠懇，在立法院是績優立委，推動很多政績，包含電子錢包、低底盤公車，證明他是了解實務、了解民苦的人，承載大家的希望選台北市長，希望他馬到成功。

對於民進黨的造勢活動，丁守中批評是相互取暖，他有工商界團體為他成立後援會，兩邊不一樣。丁說，姚文智有沒有救要看民進黨怎麼衝，他不清楚，但是他關心的是整個台北有沒有救，台北要繼續繁榮發展，自己有本事讓台北重新成為大家的驕傲。

丁守中也指出，兩岸關係要好，台灣才會好，民進黨不倒，台灣不會好。至於有名嘴建議丁守中要多強調九二共識，才能讓藍軍歸隊，丁表示，他的立場很清楚，堅持九二共識、捍衛中華民國、反對台獨。