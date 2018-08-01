解大同條款競合 金管會刪證交法規定

2018-08-01

開股東會條件 直接適用公司法

〔記者王孟倫／台北報導〕立法院三讀通過修訂公司法的「大同條款」後，金管會為避免適用順序上疑義，昨決定將「證券交易法」之相關規定刪除；換言之，未來有關持股過半、召開股東會的條件，將直接適用公司法規定。

立法院修正通過「公司法」第一七三條之一，外界稱為「大同條款」，新規定只要連續三個月以上持有發行股份總數過半的股東，可以自行召集股東臨時會，不須董事會同意；但現行「證交法」第四十三條之五第四項也規定，公開發行公司於公開收購持股過半的股東，可請求董事會召集股東臨時會。

金管會原考量兩法可擇一適用，不會有法律原則牴觸問題，因「公司法」規範是所有公開與非公開公司，若是公開發行公司且採取公開收購，就可適用「證交法」；但經內部討論與各界溝通後，決定直接刪除證交法相關規定，避免適用上優先順序的問題。

「如果保留證交法第四十三條之五第四項，實務運用上，恐造成困擾！」金管會證期局副局長張振山表示，為了避免外界對於證交法與公司法適用先後順序，有不同見解或疑義，決定將該條文刪除。

金管會這次修法「預告期」罕見只有十四天，聽取各界意見後，就要趕送到立法院審議；張振山說明，日前已將證交法修正草案送到立法院，為配合公司法修正，才又再修訂新版本，所以加緊腳步配合。

「大同條款」遭產業界與學者專家質疑，除不利於公司派的長期經營權，甚至恐讓中資長驅直入併購台資企業；證期局官員回應，其實能夠持股三個月、且股權過半，不僅有資格、也很有實力召開股東會，當然無須等公司派的董事會點頭，只要符合公司法規定，就可開股東會。