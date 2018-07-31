小英下月出訪 過境洛杉磯休士頓

2018-07-31

〔記者蘇永耀／台北報導〕南美洲友邦巴拉圭將於八月十五日舉行新任總統阿布鐸就職典禮，總統府昨日宣布蔡英文總統將率團出訪，除巴拉圭外，另首訪中美洲另一友邦貝里斯。至於過境美國的城市，去程為洛杉磯，回程為休士頓。

出席巴拉圭總統就職典禮

總統府表示，這次出訪定名為「同慶之旅」，為共同慶賀巴國新任總統就職之意。總統將於八月十二日出發，廿日返國，共計九天八夜。這是蔡總統第五度出訪。

外交部次長劉德立於總統府記者會上說，在巴拉圭行程為十四日至十六日，除出席十五日舉行的巴拉圭新任總統阿布鐸就職典禮，並將會晤現任總統卡提斯，也會和其他出席典禮的友邦元首或特使雙邊會談。劉說，蔡總統並將出席台巴工業技術大學預定地揭牌儀式，也會參加僑宴以及參訪技術團。

劉德立表示，在貝里斯停留時間為十六日至十八日，蔡總統將會晤貝里斯總督楊可為和總理巴洛，並接受贈勳和參加國宴。蔡總統還將赴貝里斯國會演講，參訪技職學校、主持台灣獎學金受獎生證書頒獎典禮、參訪文化景點、 技術團、參加僑宴等。

至於過境美國未經東部城市，劉德立回應，過境考量就是以我們的需求為主，也是依照過去建立的尊嚴、安全、便利、舒適等原則進行安排。

蔡總統於二○一六年首訪巴拉圭，這次將二度造訪。巴拉圭與台灣建交逾六十年，經貿往來密切，去年七月兩國簽署經濟合作協定，今年二月正式生效。貝里斯一九八九年與台灣建交，雙方在農漁業、基礎建設、公衛醫療及教育職訓等領域合作密切，貝里斯也支持台灣參與聯合國及各項國際組織。