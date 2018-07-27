「基於維護台灣安全必要」 賴揆：明年國防預算增183億

2018-07-27

記者李欣芳、陳鈺馥、呂伊萱、黃維助／專訪

面對中國積極進行軍事擴張，並且不斷打壓台灣國際空間，行政院長賴清德昨接受本報專訪時指出，他已核定明年度國防預算三四六○億元，較今年度預算三二七七億元增加一八三億元，增幅為五．六％，佔整體ＧＤＰ的二．一六％，明年度國防預算之所以要大幅增加，是基於維護台灣安全的必要，蔡總統也支持明年國防預算大幅增加。

增幅達5.6％ 佔ＧＤＰ2.16％

行政院正籌編明年度中央政府總預案，賴揆說，他日前主持預算會議，已商定明年度總預算案，歲出規模約二兆元左右。

行政院主計總處原本初步匡列給國防部的預算僅較今年度預算成長二．一七％，國防部積極爭取更多預算，最後獲賴揆與蔡總統力挺。

近五年來，國防預算佔ＧＤＰ的比例均未達二％，美方也多次表達台灣國防預算的編列額度不足以因應兩岸軍力失衡，對此，賴揆表示，明年度國防預算相較今年增加五．六％，佔整體ＧＤＰ的二．一六％，其中國防部的軍事投資、人事費用與作業維持費用三項經費都有增加，這是基於維護台灣安全的必要，對於國防預算，應該要給予支持。

自助、人助 展現護台決心

賴揆認為，國防自主工業也是展現決心的一環，台灣也要提高研發能量，我們有責任保護台灣安全，自助、人助，先保護自己的安全，「我們要展現保護台灣的決心，才有辦法得到國際社會的支持。」

他說，對於明年度國防預算，在專業上經過審慎討論後，「應該給的預算，我們都大力支持。」今年度國防預算為三二七七億元，明年將增為三四六○億元，增加一八三億元。

至於蔡總統對國防預算編列的看法，賴揆說，他在主持總預算案的會議前，已向蔡總統報告過，總統也支持明年國防預算大幅增加。

此外，賴揆昨主持科技會報，拍板明年度科技預算為一一六三億元，比今年成長五．一二％。