家有二手菸、黴斑 孩童氣喘率增

2018-07-26

〔記者吳亮儀／台北報導〕過敏體質很惱人，很可能和母親懷孕時的生活環境有關。根據國家衛生研究院最新研究，孕婦在交通廢氣、二手菸環境中，日後小孩有異位性皮膚炎和過敏性疾病的機率大增。

孕婦吸廢氣 小孩過敏率大增

國健署昨舉辦「兒童及青少年健康數據與政策論壇」，國衛院公布這項研究成果。國衛院專案助理研究員溫慧茹指出，據統計，近五成的五歲半孩童曾被醫師診斷至少有一種過敏性疾病，這和雙親過敏性疾病史、母親懷孕時健康狀況、居家環境暴露和個人健康特質有關。

研究發現，早期暴露是造成過敏性疾病最為重要原因之一，若孕婦懷孕期間暴露在有一氧化碳的空氣污染環境中，孩童發生異位性皮膚炎的比率比較少暴露的增加三十七％；若家中有積水、牆壁有黴菌斑，且常暴露在二手菸環境中的孩童，氣喘率增加二十五％到六十六％，提醒家長或孕婦應注意空污、黴菌，降低孩童過敏機會。

溫慧茹說，檢視過敏性疾病發生歷程，一歲前嬰兒最常出現濕疹、食物過敏，五歲孩童好發氣喘，十歲孩童則是易發生過敏性鼻炎。

研究追蹤一九九八年到二○一五年間，共兩萬多名新生兒健康情形，發現五歲到十四歲的孩童氣喘及異位性皮膚炎的就診數，從兩千人攀升到一萬四千人。

過敏兒有城鄉差距 市區較多

進一步分析這些過敏孩童的居住地，曾患有過敏性疾病的孩童中，居住在市區的比居住在鄉鎮的多，罹患三種以上過敏性疾病的比率也較高，顯示過敏也有「城鄉差距」，溫慧茹說，這可能和都市中交通污染較嚴重有關。

孩童過敏除了室外的交通空污、室內的黴菌影響外，統計也發現孩童過敏與肥胖、父母教育程度高、剖腹產、第一胎，以及爸媽有過敏體質等有關；溫慧茹說，這可能也因父母教育程度高，多會注意孩童健康而帶去看醫師有關。

研究結果則建議，有過敏兒的家庭應定期打掃環境，減少有害的環境暴露、避免二手菸等，及配合醫師指示用藥，來有效預防過敏發作，或減輕發作時的程度，改善生活品質。

溫慧茹提醒，家長若發現孩童出現呼吸急促、流鼻水、打噴嚏、皮膚搔癢等過敏症狀，應就醫診斷釐清病因。