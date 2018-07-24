林為洲選竹縣 楊文科：會再溝通

2018-07-24

〔記者黃美珠／竹縣報導〕林為洲決心參選到底，國民黨新竹縣長提名人楊文科昨天說，近來他一直努力爭取跟林為洲有私下聊聊的機會，可惜到目前為止雙方都忙，只有公開場合碰頭的機會。站在國民黨立場，自然不樂見林為洲參選，他會努力趕在選舉登記前再拜訪林為洲，雙方好好溝通，一起爭取國民黨勝選。

鄭朝方：我才能領導新方向

國民黨新竹縣黨部主委陳見賢則表示，國民黨下屆新竹縣長提名人選已經確定，不可能改變，他希望林為洲回頭是岸。事實上新竹縣只有一席立委，就像縣長唯一一席一樣，而林為洲的任期還有一年多，這席立委的重要性相當於縣長，所以他希望林為洲能留在國會好好做完任期。

民進黨提名參選人鄭朝方則對林為洲的決定表明「不意外」，也認為每個人代表和象徵的價值不同，選舉多一點人來參加是好事，他要做的就是更加勤走拜票，用新世代的思維、做法爭取鄉親認同，因為無論是林為洲還是楊文科、徐欣瑩，他們的從政資歷平均都在廿五年，他才是領導新竹縣走出新方向的人。

對於前縣長林光華的不認同，鄭朝方用「我們在不同球場打球」來看待，尊重林光華「宗親大於政黨」的選擇，對於林光華有些近似人身攻擊的指控，他則拒絕再口水。

徐欣瑩：繼續爭取鄉親認同

民國黨參選人徐欣瑩說，她決定要出來選縣長時，就已經很清楚，不管競爭對手是兩人或三人，她要做的依舊是繼續爭取鄉親認同，沒什麼不一樣。她表示，以前都沒有人質疑她用宗教操控政治，直到最近才有，這是一種「抹黑」，造成民眾的誤信與恐慌，這才是她這次選舉最需要突破的瓶頸。