假疫苗風暴╱網友留言美使館︰救救中國小孩

2018-07-24

〔編譯魏國金／綜合報導〕中國爆發假疫苗醜聞，法國國際廣播電台（RFI）將此事描述為「像一枚氫彈，在無數中國人心頭爆炸燃燒」，這股怨怒與焦慮之火也蔓延到美國駐中國大使館「微博」，許多網友留言要求美國出手「救救中國的小孩」。有網友提問：「疫苗的事，世衛管不管？」「能把我國這些製造假藥的人拉去聯合國審判嗎？」

網友在美國大使館微博上留言：「請問大使館，假疫苗事件如果發生在美國，美國政府會怎麼辦？再有，能幫幫咱們中國老百姓主張正義嗎？這裡每天都在發生人道主義災難。」其他相關留言還包括：「管管把我們這個連小孩疫苗都造假的國家吧，美國不管，沒有正義了…，大人就算了，小孩毒奶粉、假疫苗，忍無可忍！」「可以來救救中國的小孩嗎？毒奶粉、毒疫苗。」由於中國當局嚴格控管與封殺假疫苗訊息，網友嘲諷說：「連微博都是美國有言論自由。奇怪，竟然不刪？」

據報導，絕望的中國民眾互相安慰：「盡量找外國疫苗來打吧；若找不到，就聽天由命吧，能活到今天已經是奇蹟了！」部分家長已「密謀」到香港打疫苗；香港明報也報導，中國網路論壇「虎撲」上有標題為「如何去香港打疫苗？史上最全疫苗攻略！（版主別刪，這是幫人）」的貼文，吸引逾五萬人瀏覽，但該文已遭刪除。

此外，據稱中國視頻網站「梨視頻」以電子郵件要求海外員工報導當地假疫苗醜聞，並提及可尋找美國、英國、日本、印度等國類似事件，引發網友撻伐「奉旨洗地」、轉移民眾目標，「只要是好事，就是中國特色。只要是壞事，就是國際慣例。」假疫苗肇禍公司「長生生物科技」二十三日上午遭駭客入侵，頁面出現「不搞你，對不起祖國的花朵」的紅字與學童抿嘴打針的圖片，隨後官網便無法開啟，迄今尚未恢復。