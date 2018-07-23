管「堅持」拖台大沉淪

2018-07-23

記者黃以敬／特稿

管中閔在美國演講強調「堅持不退、與台大同在」。其實言者及聽者心裡都很清楚，管爺當然需要台大支持包容他未申請、未正式核准就偷跑先到台灣大兼職的違法，也需要台大萬般湊巧趕在十月二日正式通過兼職、讓管爺可在台大校長遴選報名最後一天趕上被遞件推薦參選校長；給這麼多方便的台大，如果管爺不綁在一起，怎能保住參選校長的合法性？

台大校教評會此次終於對教授兼職偷跑違法開鍘，而其中凸顯，台大教授不經核准就偷跑兼職的狀況行之有年；如果不是管案兼職涉法被掀出，恐怕各界還不知道台大放任九成教授先兼職後補認，甚至有教授未經學校核准就到企業兼職長達六、七年，台大管院及校方迄今才因檢舉而做出懲處，明顯是「亡羊補牢」。

這也更顯示，台大須公開一百四十多位教授的兼職樣態，到底多少人是跟管爺與兩位被懲處教授一樣，根本未申請或未核准就先上任兼職？其實應該還是極少數，「爺」字輩才能享有優待。但台大不能再混水摸魚，須徹底對兼職沉痾做處理。

管爺高調喊要跟台大綁在一起、支持他就是支持台大自主。但台大及所有台大人恐都應心戚戚、意慌慌，因為，從違法兼職案來看，支持管爺、似乎就真是在支持台大自主放任違法兼職，甚至拖著合法申請兼職的台大教授一起被污名化。台大要跟管爺綁在一起向下沉淪？還是要檢討違法回歸正軌、尋求浴火重生？台大人真的不能再混淆了。