車禍下半身癱瘓 神經再生「走」上紅毯

2018-07-20

〔記者林惠琴／台北報導〕三十歲的鄧小姐，七年前在美國發生車禍造成脊髓損傷，當時醫師宣告她下半身癱瘓，下半輩子恐得坐輪椅度日，但返台接受神經再生療程搭配復健後，如今她已可站起來，並可在輔具協助下行走，更即將在八月五日「走」上紅毯！

鄧小姐說，當年傷況嚴重，下半身失去感覺，任何動作都做不了，甚至大小便失禁，生活大小事均須倚賴別人協助。不過，受傷後一個月回台接受神經再生療程，約經兩、三個月下肢開始出現痛覺，並可緩慢移動大腿，搭配復健努力一段時間，終於成功站起來，現在更可在助行器輔助下慢慢行走，且大小便可自理。

逐漸恢復的鄧小姐也開始參與各項活動，不只出國遊玩、當好友伴娘，更在朋友介紹下找到真愛，將於八月「走」上紅毯。

台北榮總神經醫學中心教授鄭宏志表示，國內脊損患者約五萬人下肢、四肢癱瘓，以車禍、高處跌落為主，患者年齡介於十八歲至六十歲。

當人類中樞神經系統損傷時，會製造酸性纖維母細胞生長因子，促進神經再生與修復，但萬一發生嚴重事故，損傷區域的神經細胞大量死亡，缺乏產製生長因子的能力，也就失去神經修復力，導致患者無法行動。

北榮團隊治療 成功站起

鄭宏志指出，研究已發現蛋白質「酸性纖維母細胞生長因子」就是促進神經細胞再生的關鍵，該團隊進一步將其研發成可用於腦及脊髓等中樞神經系統的治療藥物。

鄭宏志說明，現已有兩百多名脊損患者接受相關治療，打開脊髓硬膜給予該藥，發現一半以上病人出現程度不一的神經再生情況，恢復部分動作能力，雖不是人人都從不能走變能走，但可能從手不能動變成能抓東西，腳沒感覺變成可稍動，整體效果是優於傳統減壓治療等方式。該藥進入第三期人體試驗，由台北榮總、高雄榮總、亞東醫院合作，可望五年內應用於臨床上。