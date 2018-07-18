鑽免費漏洞 3車爽停194次

2018-07-18

〔記者陳慰慈、余衡、曾健銘／新北報導〕鑽停車場前五分鐘免付費漏洞，貪心男的三輛車半年進出一百九十四次沒繳費停霸王車，終於自食惡果！

前5分鐘免費 停霸王車

萬姓男子見新北市板橋區一處停車場五分鐘內離場免費，且無人管理，利用以車換車的方式，將自家三輛車免費停放在該停車場，半年詐得約四萬元停車費，新北地檢署依涉犯詐欺罪起訴萬男。

起訴指出，去年五月至十一月，萬男將車停進板橋區環河西路、華江八路附近一處可使用悠遊卡付費的民營停車場，發現停車場無人看管，且五分鐘內離場免收費，竟起了貪念，利用這五分鐘的緩衝期間，他先將轎車停進停車場，再用另一輛貨車進去刷悠遊卡，五分鐘內換轎車出來，萬男前後將自家三輛車以此方式開進該停車場停放，逃避繳費。

以車換車 半年省了4萬

萬男不花一毛錢將車「停到好、停到爽」，三輛車竟高達一百九十四次進場、離場都沒繳過錢，業者調閱監視器逐一比對，才發現車主都是同一人，憤而對萬男提告。

萬男到案坦承犯行，業者以月租費計價，認為萬男半年共詐得約四萬元停車費，檢方試圖調解，但雙方對於和解金額談不攏，檢方依「以不正方法由收費設備詐欺得利」罪嫌將他起訴；萬男表示，一、兩個月前就與業者以四萬兩千元和解。

業者怒告 依詐欺罪起訴

新北市交通局停管科表示，轄管停車場停放前三十分鐘免費，並設置感應線圈，實體車輛壓上去，驗票機才會開啟柵欄，另有車牌辨識系統，掌握每車進出場時間。該座民營停車場僅是短期停車場，今年一月已結束營業，現已是新建案建地，當初可能基於成本考量才未做感應線圈及車牌辨識。

檢方則建議經營無人停車場的業者，精進硬體設備、加強抽查車輛進出或加派人員檢視，才不會讓有心人士有機可乘。