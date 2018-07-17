新教長葉俊榮：台大校長遴選瑕疵 2個月內溝通處理

2018-07-17

〔記者林曉雲、吳柏軒／台北報導〕新任教育部長葉俊榮昨一上任就親上火線，主動面對台大校長遴選爭議。他表示，台大是台灣高教旗艦，不能士氣低迷，校長也不宜長期代理，管案到現在是最糟糕的僵局，但台大拒絕重選，司法訴訟又曠日廢時，他會努力走出一條「有溫度的路」，注入互信，和台大及相關人士重啟良性溝通，大家一起解決，這是唯一的機會，一、二個月將是處理的黃金時期。

教部有權監督遴選程序正當性

法學者出身的葉俊榮直指，依大法官會議解釋，對於高度自治機關如台大，如有明顯重大程序瑕疵，教育部是有權監督校長遴選程序的正當性及當事人適格的合法性；而教育部過去要求重啟校長遴選，是因為遴選程序出現重大瑕疵，當選人管中閔教授兼職台灣大獨董等三職、有未利益迴避違法的爭議， 台大應要做程序補正，教育部的要求是建立在大學自治的立場，不是教育部代大學選校長，也非教育部排除不好的校長或個人。

葉俊榮表示，校長遴選程序及決策程序要正當，須公開透明及讓大家可信賴，程序是重要的，死胡同要往前走，也不能不顧程序。未來的處理要回到教育核心，不是誰當選的問題，台大有這麼多學生和老師，這麼強的研究團隊，如何持續發揮，要從學生權益的角度看待。

但葉俊榮也指出，校長遴選爭議不宜久拖，訴訟不知會拖到何時，校長代理一二個月或一週尚可，長期代理會嚴重戕害台大發展和台大學生權益。台大也不能士氣低迷，要撐起台灣高教旗艦的角色，教育部也不會因校長遴選案而不理台大，會了解台大的狀況及需求。

與台大重啟「有溫度」良性溝通

葉俊榮表示，台大案有三種可能，一是教育部只要求重啟遴選，因台大已明白表示不會重啟遴選，希望教育部直接聘任，教育主管機關和台大「火車相撞」已成僵局，二是一切靜待司法處理，但司法又曠日廢時，可能會等不及，所以要走出第三條路，要傾聽和溝通，過去互動過程中，台大和教育部只有公文往返，沒有討論和互信，希望注入互信，帶領教育部同仁和台大、相關人及團體討論，看問題在哪裡，有溫度的程序，這條路絕對是溝通之路，但不是長遠溝通，合理的處理方式，給個機會很重要，這是唯一的機會。

台大：盼與教部共同尋求解決方案

台大校方昨則回應表示，對於大學自主的立場不變，但認同新部長葉俊榮希望儘快解決爭議的善意，對當前危機也盼和教部共同尋求解決方案，以利台灣高等教育及台大更正常發展。

而台大教授管中閔遭爆長期被中國的大學列名兼職教授涉及違法，外界也憂赴中講學事件影響兩岸互動，葉俊榮則表示，兩岸學術交流也是國際交流，但兩岸互動不能有模糊空間，既有法律須遵守，不要挑戰，至於模糊邊緣的法令，教育部則要扛責去釐清，既有國際學術活動也要積極促成。

至於他個人赴中國浙大短期講學，葉俊榮再次澄清，他有向台大請假也有核准，沒薪水也沒鐘點費，但有一般短期講學應有的交通、生活及演講費；而他事後也有補課，沒影響台大學生權益，該做程序都有做。