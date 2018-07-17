墾丁活動中心：不經園區 不會收費

2018-07-17

〔記者蔡宗憲、蕭玗欣／綜合報導〕救國團墾丁青年活動中心遭指控將青蛙石、情人灘景點，當成自己家收門票，對此，墾丁青年活動中心強調，門口售票亭明確寫著「園區清潔維護費」，門票非針對青蛙石及情人灘，遊客「如不經過園區到兩處參觀，也不會收清潔費。」

墾丁青年活動中心指出，入園清潔維護費近十年來皆為卅元，停車費則另外收取，包括清潔、保險費，參觀及導覽介紹園區閩南建築、青蛙石、情人灘、寄居蟹生態教育解說等，並非針對青蛙石、情人灘收費。

墾丁青年活動中心表示，如果民眾能夠從「其他路徑或方式」進入兩處景點參訪，墾青並不會阻止或收取任何費用，亦不負責其安危。

至於「封路圍鐵門阻路」，墾丁青年活動中心指出，前後兩個門都是進入承租園區，自營業以來，屏東縣民都能免費進出及停車，團體進出也免收清潔費，還提供導覽，中心修建的步道也僅是遠觀青蛙石，從沒有「霸佔青蛙石」事實。

墾管處指出，墾丁青年活動中心承租國有地，不包含青蛙石、情人灘景點，民眾如從其他路徑進入，兩處景點都不收費，但青蛙石禁止攀爬，違規將依「國家公園法」開罰。

墾丁資深導遊老何說，目前遊客要接近青蛙石，除了借道墾丁青年活動中心，如從南邊小灣及北邊海岸線進入，荒煙蔓草及礁岩海岸有一定危險性，但「青蛙石遠觀才像青蛙，也不能攀爬，進入誘因不高」。而舊稱「戀愛港」的情人灘，更是僅容不到五人的小沙灘，少有遊客到訪。