7首長異動 賴揆：未來2年拚執行

2018-07-13

內政部長徐國勇扛治安掃毒重責

〔記者李欣芳／台北報導〕內閣人事底定。行政院長賴清德昨宣布上任十個月以來最大一波內閣改組名單，包括新任教育部長葉俊榮、內政部長徐國勇、交通部長吳宏謀、法務部長蔡清祥、財政部長蘇建榮、行政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）、故宮博物院院長陳其南等七位內閣首長，將在下週一交接上任。

賴清德表示，這次內閣人事安排是依執政節奏需要進行調整，行政團隊在蔡英文總統任期頭二年內，迅速規劃各項建設和改革，第一階段各項規劃已陸續到位，現將邁入第二階段落實執行，因此這次內閣調整是因應階段任務需求，並非對閣員的否定。

賴清德首先宣布懸缺的教育部長一職由內政部長葉俊榮接任。他說，前陣子葉俊榮提到當初臨危授命擔任內政部長純粹是拔刀相助，現在希望回到學術領域，但他與蔡英文總統都認為葉俊榮表現優異，因此極力慰留。經懇談後，葉俊榮終於同意出任教長。

賴揆表示，內政部長由政院發言人徐國勇接任，徐國勇長期擔任行政院發言人，了解內政業務，他認為徐國勇是最佳接任人選，賦予對方最重要的工作，則是改善治安、打擊犯罪與掃毒。

他說，行政院發言人將由原住民不分區立委Kolas Yotaka接任。Kolas曾有十多年媒體經驗，現在也是民進黨發言人，相信她豐富的媒體經驗，可以掌握記者的需求。

財政部長一職，賴揆宣布現任部長許虞哲完成首階段稅改任務，盼交棒給青壯世代，新部長將由在學界和政府歷練完整的財政部政務次長蘇建榮接任。

賴清德表示，法務部長邱太三完成司法改革，屢次向他表示盼回學校教書，體恤其辛勞，也承受許多不盡公平的批評，他勉予同意，法務部長由調查局長蔡清祥接任。蔡清祥在調查局長任內大力查緝毒品，出任法務部長代表政府掃蕩毒品、維護治安的決心。

陳其南接任故宮院長

交通部長方面，賴揆說，部長賀陳旦當初承諾來幫忙一年，現已逾兩年，「人才絕不寂寞」，將另有任用，交通部長將由來自工程專業領域的台灣港務公司董事長吳宏謀接任。

此外，賴清德表示，故宮博物院院長林正儀因人生另有規劃，請辭獲准，由前文建會主委陳其南接任。

許虞哲轉期交所董座

總統府昨表示邱太三將轉任國安會諮詢委員，許虞哲將轉任期交所董事長。

除內閣異動外，徐國勇也宣布兩個三級機關首長異動，農糧署長陳建斌將去職，由現任農委會主秘胡忠一接任，體育署長林德福去職，由國立體育大學校長高俊雄出任。