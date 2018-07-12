9區達停班課標準 朱立倫︰為決定負責

2018-07-12

瑪莉亞颱風期間在星國 昨返國

〔記者姚介修、蕭玗欣、洪瑞琴、林欣漢／綜合報導〕中颱瑪莉亞來襲期間滯留新加坡、延到昨天才返國的新北市長朱立倫，對於北北基颱風假不同調回應表示，根據氣象局預報，新北市前天上午有九個區達停班停課的標準，「依照過去以來的堅持就是所有市民的安全最重要，我對停班停課的決定完全負責」。

針對基隆市長林右昌直接指出，朱立倫因為人在國外，害怕被罵，才決定新北市全市停班停課，朱立倫說，雖然一開始颱風往北移動，但萬一不幸颱風往南造成災害，是大家不願意見到的結果。對於未來是否還會在這種情況做同樣的決定，朱立倫表示，如果台北市或基隆市達到停班停課標準，他也會希望大家用同一個標準。

新北市府發言人張其強則反駁林右昌，指其說的是「政治廢話」，質疑林的心中只有選舉。新北市副市長李四川也說：「市長朱立倫和我都沒有要選舉」，新北市是一體的，不能這幾個行政區放假、其他幾個區上班，市民萬一在通勤途中發生意外，新北市承擔不起，放假的決策過程都有跟市長報告。

參加同場活動

台南代市長趕回國坐鎮

朱立倫日前到新加坡參加「世界城市高峰會」，十日下午因新加坡樟宜機場關閉，延至昨天傍晚六點廿分返國。但參加同一個活動的台南代理市長李孟諺，十日提早趕搭上午航班，順利當天返抵國門，坐鎮台南指揮應變。

據氣象局前晚十時的風雨預估，昨天上午六時到中午十二時，新北、桃園、新竹、宜蘭和馬祖平均風力達七級以上，最大陣風也有十級以上，皆達停班課標準。昨天中午十二時到下午六時，僅馬祖平均風力仍有七級以上，最大陣風達十四級，達停班課標準。

氣象局簡任技正伍婉華昨天表示，此次強風大多出現在前日深夜到昨日清晨，除新竹市因地形屏障未達預報標準，包括彭佳嶼、基隆沿海都有達預報中間值，宜蘭、新竹沿海則達預報下限。