馬屬意趙少康 高育仁買不成中廣

2018-07-12

〔記者錢利忠／台北報導〕台北地檢署前天偵結三中交易案，針對中廣交易部分，中投前董事長張哲琛供稱，馬英九曾表示高育仁是國民黨中央評議委員會主席團的主席，賣給高不適合，才選擇趙少康；北檢認為，馬明知中廣買家趙少康無法負擔中廣股權五十七億元，卻排除其他買家的出價，才造成國民黨鉅額損失。

起訴書提及，馬英九供稱，張哲琛跟他提過，高育仁及趙少康均有意願購買中廣，而高育仁曾打電話給他，但他未指定中廣的買家。

張哲琛以證人身分證稱，大約在二○○六年二、三月左右，他與中投前總經理汪海清及趙少康見面，當時趙明確表達只要買中廣的媒體部分，至於不動產則無意購買；同年三、四月間，他正式上簽呈給馬英九，呈報中廣買家有高育仁、趙少康二位，請示馬決策，馬卻說高育仁是國民黨中評委主席團主席，賣給高不適合。

汪海清則證稱，張哲琛曾告訴他，曾跟馬報告趙、高二人都有意願買中廣的媒體，但馬回說，賣給高育仁不是等於沒有賣？所以他主觀認為，馬是選擇趙少康作為中廣的買家。

北檢查出，國民黨議決中廣交易買家時，曾有簽呈上報馬英九詳述趙少康的「弱點」，提及「趙少康先生財力有限，目前無力承購中廣營運所需之土地資產，且除簽約款外之八億元股款需分五年給付」；但即使已知趙的財力，仍做出「建議趙少康先生為較佳之中廣股權轉讓對象」的決議。

明知趙財力有限

趙少康證稱，張哲琛曾於二○○六年二、三月或三、四月間打電話給他，見面地點是在神旺飯店樓下的咖啡廳，當時只有他與張、汪等三人在場，汪有問他要不要買中廣？他表達不要中廣資產，只對媒體有興趣，汪也提到高育仁有興趣購買中廣。

高育仁則提出保密契約影本、申請洽購書等物件為證，證稱十幾年前聽說中廣要賣，他便向華夏公司表態購買意願，並於二○○五年三月間簽署保密協議，他第一次申請時，評估出價五十億元，後來二○○六年十月廿六日，他再提出第二次申請書，並就中廣的廣播部門出價十五億元；當時他只是申請洽購，詳細付款條件、方式都還要與中投協商，但無論是中廣的廣播部門或全部資產，他都想買，只是他出價後，張、汪都沒回應，後來他看報紙，才得知已賣給趙少康。