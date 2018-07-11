10 歲童淪詐欺車手 警查獲年紀最小

2018-07-11

〔記者張軒哲、吳昇儒／綜合報導〕時值暑期打工期間，台中警方赫然查獲詐騙集團運用「小車手」擔任領款和收簿手，前天先查獲三名小車手，其中一人僅十歲，為國內查獲年紀最小的詐欺車手，警方溯源發現，三人上手竟也是年僅十五歲的少女，一併通知到案，移送少年法庭。

上手也為年僅15歲少女

大甲警分局外埔分駐所員警前天傍晚執行超商巡簽勤務，在甲后路一家統一超商發覺內有三名小朋友持手機對著桌上包裹拍照，形跡可疑，上前盤查發覺包裹內有三張提款卡、三本存摺，立即詢問：「存摺與提款卡是誰的？」三人交代不清，隨即承認是聽集團指示，來超商等候提款；警方另在三人身上起出四支手機及千餘元贓款。

警方調查，十歲蔡姓男童（綽號阿弟）、十四歲吳姓少年（綽號胖子）與十五歲吳姓少年（綽號阿Ｃ）分別就讀小五、國中與高一，三人是熟識玩伴，均無前科，分別擔任詐騙集團收簿交通手或兼車手；吳姓少女得知他們想打工，上月二十九日使用微信聯繫三人，告知「有打工機會，每天可輕鬆賺一萬元」，介紹加入集團。

警方追查，蔡童來自弱勢家庭，是鄰近教會團體關懷個案，常拿著愛心餐券換餐。超商店員稱，三少常到店裡購物或坐在用餐區，是店裡常客。

暑期打工 家長應多注意

基隆市警婦幼隊組長林敬群表示，家長要關心注意孩子打工的工作環境與安全性，最好能親自到打工處所觀察，發覺異狀要立刻阻止孩子前往工作，可鼓勵孩子找知名企業或正當連鎖事業體打工，有制度的公司不會讓孩子接觸非法事物；另也要提醒孩子對於帳戶的使用，避免被惡老闆假借名義騙走存簿及提款卡，涉及刑事案件。