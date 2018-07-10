台中市長選戰》林佳龍：選情維持領先 政績最重要

2018-07-10

〔記者張菁雅／台中報導〕國民黨主席吳敦義稱國民黨台中市長提名人盧秀燕的支持度已領先。對此，台中市長林佳龍說，他的選情持續穩定領先，沒有大的變化，「大老的話參考一下就好」。綠營人士則指出，林佳龍陣營樂見盧秀燕操作民調戰，因為「能讓綠營支持者更有警覺」。

記者昨天詢問林佳龍對選情的看法，他表示，他的選情持續穩定領先，沒有大的變化；對現任者來說，最重要還是政績，台中各方面的進步都看得見，選情如何，應該問台中市民，大老的話參考一下就好。

綠營人士則指出，一般認為國民黨立委江啟臣實力比盧秀燕強，盧在黨內初選出線後，民進黨支持者確實有些鬆懈，盧陣營最近常操作民調戰，林陣營深知自己的選情樂觀，因此不擔心，也不急著澄清民調輸贏問題，反而「樂見」對手這麼做，因為「這些民調能讓綠營支持者更有警覺」。

綠營人士也說，林佳龍上任後推出托育一條龍等社會福利，讓台中人口加速成長，成為全國第二大城；加上招商有成，推動大台中山手線、捷運藍線、河川整治等重大建設，短短四年超越過去國民黨執政的十三年，政績讓民眾非常有感。除打政績牌，林也勤走基層，從去年底起，展開全市六百餘里的基層座談，有了政績和基層的雄厚實力，林佳龍陣營內部雖樂觀，但也不想讓支持者太樂觀，選戰打得戰戰兢兢，就是為了贏得更漂亮。

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江啟臣