連戰宴派系 台中藍營整合挺盧秀燕

2018-07-10

吳敦義：盧的支持度領先林佳龍

〔記者張菁雅／台中報導〕國民黨前主席連戰昨天中午南下台中市，邀集國民黨主席吳敦義與前台中縣市長、立委等政壇人士聚餐，為黨提名的市長參選人盧秀燕整合地方勢力；吳敦義表示，盧秀燕的選情一開始有些差距，現在支持度已領先。

這場餐會由連戰邀集，其子連勝文表示，這是為台中市長及議員參選人加油，他是台中的女婿，希望台中的經濟發展與居住環境能夠更好，如果在這個城市可以兩岸合作，樂意看到雙方合作成果。

吳敦義則說，盧秀燕的選情從一開始有些差距，到六月底大概是平手，但民調預估有些小矛盾，支持度是盧秀燕領先一點，看好度剛好相反，但數字也很接近，可能因為對手是現任者的關係，盧秀燕的看好度稍微落後。

媒體也詢問國民黨如何籌措輔選經費？吳敦義指出，國民黨的狀況已經不能與十年前、五年前相比，現在每個月連薪水都要去借錢，所以參選人要等國民黨支援經費，難度超高，只能向外募款，希望得到善心人士支持與捐助。

昨天出席餐會者還有前立法院長王金平、前立委顏清標、前台中市長林柏榕、前台中縣長黃仲生、立委江啟臣等人。

顏清標接受訪問時表示，大家都是政壇老朋友了，來吃飯順便聚聚聊聊天。有媒體詢問顏，紅、黑派系是否還未整合？顏清標沉默幾秒後說「我沒有這樣說喔」，就移動腳步前往餐會現場。

盧秀燕競選總部主委江啟臣表示，連戰在擔任省主席與黨主席期間，與中部政商界人士有情誼，這次南下除了敘舊，也希望協助輔選。他強調，台中市長選戰沒有整合問題；紅、黑派系沒有整合問題，國民黨唯一就是團結。

2018九合一選舉#市長選舉#台中市#連戰#盧秀燕#

江啟臣