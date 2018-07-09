工商界︰資金特赦499之亂 引喻失當

2018-07-09

〔記者羅倩宜、高嘉和／台北報導〕立委提案降稅吸引海外台資回流，再引導到投資五加二、長照等產業，但行政院副院長施俊吉主張給予資金特赦「會發生（電信業）一三九九跟四九九的問題」。工商界直言，美國政府都針對美企海外未匯回獲利提供最低八％一次性優惠稅率，且未限制用途；我國每年最低稅負稅收不過十多億元，對比台商海外未匯回資金數兆元，顯見現行做法根本無法吸引海外台資回流，施副院長是「引喻失當」！

工業總會指出，台灣金融帳已連續三十一季、累計逾十兆新台幣淨外流，今年初稅改又把營所稅調高，令產業負擔加重；若有鼓勵資金回流的降稅方案，工商界當然歡迎，但得有配套措施，包括水電、人才、土地等五缺都解決，匯回資金才會啟動投資。

某科技業大老、工總常務理事直言，施副院長擔心「過去許多人匯回國外資金是合法繳稅，現在給予特赦，會發生一三九九跟四九九的問題」；試問，現在每年最低稅負稅收僅十多億元，光台股幾家指標科技廠海外未匯回獲利動輒數百億、數千億元，它們為何不匯回來？就是二十％的計稅太高了，還得要這些台商舉證那些是本金、那些是所得、那些已在生產地繳過稅，這根本是「引喻失當」，「就是因為一三九九，它們才不會笨到匯回台灣」！

商總理事長賴正鎰認為，各國都在降稅搶資金回流，台灣理當也要檢討稅制，讓數兆台資願意回來台灣；不僅如此，綜所稅、營所稅及遺贈稅都要評估調降，台灣與各國重複課稅的問題也要解決。