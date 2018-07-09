不是避颱 美艦沿台灣東部南下

2018-07-09

〔記者羅添斌／台北報導〕美國「班福特號」、「馬斯廷號」伯克級驅逐艦前天自我國南部海域行經台灣海峽，並向東北航行，但據了解，兩艘美國軍艦並未如外傳的航向日本，昨天更是繞過台灣東北部海域，沿著台灣東部海域南下，最後自東南方脫離我防空識別區相關海域。

軍方：美方政治宣示 戰略預防

軍方相關官員說，從美艦的動向及航線分析，絕非部分人士所稱，美艦是為了躲颱風而走台灣海峽北上，因為美艦昨天繞過台灣東北部後，又沿著台灣東部海域南下，位置更加接近颱風的行進路線，這也印證了美艦航經台海，就是一項政治決定與宣示，與颱風無關。

班福特號、馬斯廷號驅逐艦皆隸屬美國海軍第十五驅逐艦戰隊，以日本橫須賀港為母港。據了解，「馬斯廷號」六月初曾赴關島周遭海域參加馬拉巴爾跨國演習，並於六月底與雷根號航空母艦幾乎同步進入南海，六月廿六日還協助一艘漁船脫困。

軍方官員指出，美艦高調航經台灣海峽，就是一種戰略預防措施，近年來中國軍艦多次繞台演訓，意圖威嚇台灣之際，美軍的這項行動擺明了就是警告中國當局不得任意行動，不能片面改變台海現狀。

官員說，美國國會通過友台法案，要求美國國防部評估美艦靠泊台灣軍港以及整補的可行性，未來若是美艦航經台海執行任務成為常態，美國軍艦靠泊台灣軍港的時程也不會拖太久。