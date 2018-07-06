婦聯會30億 不知去向

2018-07-06

〔記者陳鈺馥／台北報導〕婦聯會「獨立帳房」保管會極機密金流首度曝光！行政院黨產會為追查婦聯會勞軍捐款項，二度發文要求婦聯會交出「勞軍捐款數額統計明細」電磁紀錄。據透露，婦聯會保管會近日已將電磁紀錄電子檔交出，黨產會查出有一筆鉅額三十幾億元神秘支出不知去向，連婦聯會常委都被蒙在鼓裡。

「獨立帳房」保管會 金流首度曝光

黨產會調查發現，婦聯會歷年勞軍捐收入及支出皆由保管會負責，獨立於婦聯會會計室外，數百億元的錢要怎樣花，只有前婦聯會主委辜嚴倬雲有權動用，常委們連保管會握有多少財產都不知情。六月下旬黨產會約談資深常委陳幸，她坦言不知錢被高層花去哪。

據了解，保管會僅有一名職員吳秀貞，在婦聯會美齡樓上班，卻領著華興育幼院薪水，長年為辜嚴管理「獨立帳房」，她將電磁紀錄以密封袋裝交給黨產會，內容包含從未曝光的保管會利息收入明細，讓黨產會能反推婦聯會本金有多少錢，主委雷倩得知後震驚不已。

數百億勞軍捐 僅辜嚴倬雲有權動用

黨產會官員透露，黨產會收到的保管會電磁紀錄，內容為二○○五年起至二○一七年資料，以及一九九○年勞軍捐最後一年結餘款資料，但中間十五年資料完全「空白」，黨產會已再度發文要求婦聯會補齊交出。

電磁紀錄顯示，保管會的存款在二○一○年少掉二億元，二○一一年又人間蒸發五億元，而二○○六年至二○○七年期間，更有一筆三十幾億元神秘支出，但流向未載明；黨產會現正調查，這筆鉅額款項究竟是流到誰的手中，將約談吳秀貞釐清。

官員表示，保管會提供的最後一年勞軍捐結餘款為一九二億元，二○○五年卻變成三四九億元，截至二○一六年剩下三二二億元，另有五十幾億元為非保管會的帳，所以今年婦聯會向黨產會申報財產為三七九億元。

黨產會研判，不可能只有後面的帳，沒前面的帳，「答案可能在被辜家銷毀的一七○箱帳冊中」！