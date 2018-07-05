Gmail開後門 數百萬用戶信件看光光

2018-07-05

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕美國網路科技巨擘Google去年曾表示，不再透過掃描電子郵件Gmail用戶的收件匣獲取個人化廣告資訊，然而，華爾街日報二日踢爆，Google仍持續開放權限，讓數百家第三方軟體開發商掃描數百萬註冊用戶的收件匣內容，引發個資保密疑慮。報導引述二十多名數據公司及電郵應用程式開發公司職員說法，揭露業界「暗黑秘密」，指出開發人員不僅會透過電腦分析郵件內容，還會人工閱覽用戶郵件，以改進電腦演算法效率。

數百家開發商 掃描用戶收件匣

報導指出，資料探勘公司常在未敘明個資蒐集種類和用途的情況下，利用免費程式和服務，引誘用戶開放收件匣的存取權限。開發商能藉由分析用戶的信件內容、打開信件的時間、購物明細等，得知用戶的主要使用語言、收信頻率及時段、購物偏好和平均消費金額等。掃描工作一般交由電腦，每天可分析約一億封郵件。

外部開發商能自由處理這些用戶個資，顯示Google與其他科技巨擘在宣稱加強保護隱私的同時，暗地裡仍開後門給監督規範不同的其他廠商。知情人士透露，總部在紐約、透過確認行銷郵件是否被點開以追蹤廣告成效的「Return Path」，兩年前曾人工閱覽約八千封原始郵件；其競爭對手「eDataSource」的前技術長羅德（Thede Loder）指出，工程師編寫和改進軟體演算法時檢閱郵件，對蒐集這類資料的公司來說有如家常便飯。

Google：用戶同意 才能存取

華爾街日報並未證實Gmail用戶個資因此遭到濫用。Google三日則強調，用戶個資只會提供給通過審核的外部開發商，這些開發商必須取得用戶明確同意，才有郵件存取權限，程式開發商也被禁止製作用戶個資副本。Google澄清，自動化電郵處理程序不會「閱讀」郵件內容，Google員工只有在用戶要求並獲許可的特殊情況下，例如調查程式錯誤或違規，才會人工閱覽用戶郵件。

Gmail是全球電郵服務龍頭，自二○○四年問世至今已有十四億用戶，全球近三分之二的電郵積極用戶都有Gmail帳號。Google沒有揭露有多少軟體開發商能夠取用Gmail資料，但只要套用Google的應用程式界面（API），幾乎任何人都可以建立一個可以取用Gmail資料的應用程式。