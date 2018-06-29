挺年改 明道大學前校長：夠用就好

2018-06-29

不必工作還領七、八萬 很感恩

〔記者顏宏駿／彰化報導〕清華大學榮譽教授李家同認為年金改革後，自己退休金被減三、四成，感嘆「晚景淒涼」，但與李年紀相當，教職經歷也相似的明道大學前校長陳世雄卻認為：「自己的退休金雖從十萬元砍到七、八萬元，但現在不必工作卻能領這些錢，很合理，很感恩，夠用就好！」

現年七十歲的陳世雄是中華民國農業教育學會理事長，他原是中興大學總務長，退休後到明道大學擔任校長，後來又到南華大學擔任工學院長，直到今年二月間才完全退休，目前在老家彰化享受田園之樂。

他說，自己與李家同的退休所得幾乎一樣，退休前月薪約十五萬元，退休之後約十萬多元。年金改革後他第一年每月減一萬七千元，以後逐年減少，十年後每月總共減少三萬四千元，等於現在所領金額的七成，但自己「很感恩」，謝謝國家的栽培，讓他發揮所長，退休又能領這些錢，很合理，因此全力支持年改。

很多軍公教「不知足」 都因為「私心」

陳世雄說，過去台灣的軍公教幾乎不用繳稅，退休卻領得比勞工、農民優渥，這是社會不公平；而且在過去十六年來，台灣的ＧＤＰ成長三十五％，但勞工、農、漁民薪資凍漲，讓薪水微薄的年輕人去養退休金優渥的老人，年輕人一定覺得不公平、未來沒希望，國家就會產生動亂，因此需要年改。

陳世雄說，當年歐豬五國（葡萄牙、義大利、愛爾蘭、希臘、西班牙）引發歐債危機，最為人詬病的就是公務人員太多，福利太優渥，國家被迫對公務人員「開刀」，雖引發抗爭，所幸撙節後已度過危機。

貧病交迫者 用社會安全網協助

陳世雄表示，自己有朋友在英國擔任教職，得知台灣的退休金制度，非常訝異，因為英國人薪資的四成都拿去繳稅，退休後也僅拿本薪的七成，但台灣公務員繳的稅金較少，退休俸卻要拿得比別人優渥，這不是很荒謬嗎？

他覺得，很多軍公教「不知足」，都因為「私心」，但政府也應找出真的「晚景淒涼」、「貧病交迫」者，再用社會安全網去協助他們，這樣才正確。