公辦財團法人 杜絕肥貓

2018-06-28

董監事應為無給職、禁領雙薪

〔記者彭琬馨／台北報導〕立法院臨時會昨三讀通過「財團法人法」，明訂「防肥貓條款」，公辦財團法人董監事原則上為無給職、禁領雙薪；另也設有「退場機制」，規定財團法人若不符當初設立目的，或違反公共秩序善良風俗，政府得廢止其許可。

若不符設立目的 可廢止許可

財團法人目前僅受民法規範，衍生不少問題，加上為符合國際洗錢防制規定，並防止公設財團法人被掠奪，淪為私人控制，政府因此在本會期積極推動修法，昨天三讀通過後，將於公布後六個月施行。

為避免政府出資多卻無掌控權，通過的財團法人法規定，原先為公辦、後轉為民辦的財團法人，董監事總人數比例、席次，按政府捐助比例分配；另訂定「防肥貓條款」，公辦財團法人董監事原則上為無給職、禁領雙薪；同時也設有「退場機制」，明定財團法人若不符當初設立目的，或違反公共秩序善良風俗，政府得廢止其許可。

由於農田水利會已改制為公務機關，排除適用財團法人法規範；條文也規定，原先接受政府捐助成立、財產總額達二十％以上之民辦財團法人，政府得視其需要加強介入管理。

依據三讀條文規定，財團法人應於每年年度開始後一個月內，將其當年工作計畫及經費預算；每年結束後五個月內，將其前一年度工作報告及財務報表，分別提請董事會通過後，送主管機關備查，違者處財團法人新台幣三萬元以上、十五萬元以下罰鍰，並命其限期改正；屆期未改正者，得按次處罰。

三讀條文並明定，財團法人財產轉投資、資金不得寄託或借貸予他人，若違反規定者，最高可處新台幣一百萬元。

民進黨團總召柯建銘說，政府之要加強管理，是要避免防止公設財團法人被掠奪，國家資產流失。另一方面，由於台灣年底將接受亞太洗錢防制組織的第三輪評鑑，但國際間對台灣民間財團法人仍有洗錢的疑慮，這部分的法制化則是要與國際接軌。