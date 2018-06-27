被控涉逃漏稅2千萬 侯：合法繳稅依法信託

2018-06-27

〔記者郭安家、翁聿煌、賴筱桐、邱書昱／綜合報導〕國民黨新北市長參選人侯友宜家族所有的文化大學大群館宿舍，爭議不斷，台北市議員王威中昨指控，根據廉政專刊等資料保守估算，侯友宜女兒擔任負責人的又昱實業有限公司，每年需繳約八九六萬元給大群館土地所有權人侯妻任美鈴，七年約五千萬元，但侯夫妻的財產申報卻看不到該筆收入，質疑兩人每年涉嫌逃漏綜合所得稅約三百萬元、七年約二千萬元。

王威中推算，任美鈴每年應收該建物土地租金，應申報財產並報稅，目前資料卻顯示財產申報不實，若沒向女兒收取租金，屬逃漏稅。

王威中指出，大群館建物目前登記在又昱公司名下，該處土地面積約一六七六平方公尺，任美鈴登記約五分之四產權，以該處土地公告現值每平方公尺十三．二萬元保守試算，又昱公司每年需繳八九六萬元給任美鈴，從二○一一年租給文大當宿舍至今，任美鈴應該收取又昱公司給的地租超過五千萬元。

王威中指出，「所得稅法」規定財產租借他人使用應繳納所得稅，如按侯友宜擔任副市長薪資，綜合所得稅稅率、累進差額，加上地租收入，每年繳納綜合所得稅保守估計三三七萬元；如侯家逃漏稅，國稅局最多追繳七年、大概可追兩千萬元稅金；他已向監察院檢舉。

侯友宜回應，太太娘家成立的公司都合法繳稅、依法信託，也完全依照財產申報規定，民進黨集全國之力，對他進行負面選舉操作，真的是「執政沒半步、選舉全奧步！」

侯友宜競選辦公室發言人賴冠群表示，大群館土地是又昱公司與任美鈴共同持有，又昱擁有五分之一，任擁有五分之四，依照民法規定，雙方可以簽訂分管契約，讓其中一方享有獨自收益的權利。

賴冠群說明，任把收租利益的權利全部交給又昱公司處理，出租給文大的租金收入，成為公司營收，扣除營運成本，有盈餘再分配給股東，因此又昱和任美鈴之間不是王威中口中的租賃關係，也不是無償使用，自然沒有租金和逃漏稅問題，整件事情就是民進黨的抹黑戰術再添一樁。