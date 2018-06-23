電子票證搭台灣好行 暑假享半價

鼓勵民眾搭公共運輸 41條路線出遊享好康
〔記者鄭瑋奇、李欣芳／綜合報導〕暑假旅遊旺季將至，為鼓勵民眾搭乘公共運輸出遊，公路總局於七月一日推出使用電子票證搭乘四十一條「台灣好行」路線享半價優惠，為期三個月；以熱門路線「高雄—墾丁」為例，原本電子票證票價為三百五十二元，半價優惠只要一百七十六元，若一家四口共同搭車出遊，來回可省下約一千四百元車資，相當優惠。
一家四口遊高雄—墾丁 來回省1400元
公路總局運輸組組長劉育麟表示，「台灣好行」公車路線串聯國內各主要交通運輸場站、觀光景點，成為旅客出遊主要交通工具之一，每年吸引逾三百萬人次搭乘。
前年七月首次推出該優惠時，限定學生族群，僅約八萬人次享優惠；去年擴大至所有使用電子票證現包括悠遊卡、一卡通、icash、Happy Cash的民眾都可享優惠，運量較前年同期成長十％。日月潭線、高墾線因票價金額較高，半價優惠可省下不少車資，特別受民眾歡迎，分別較前年同期大幅成長卅四％、廿二％。
交通部觀光局也配合此項措施，協調「台灣好行」沿線商家提供商品消費折扣優惠，目前已超過一百廿家參與，民眾搭乘「台灣好行」時，可在車上向司機索取搭乘證明，消費時出示即可享有好康優惠。
在國道拋錨停路肩 不得逾1小時
七月一日起，還有多項交通新制上路，車輛於國道拋錨，現行規定停放車道外側路肩不得逾兩小時，否則可拖吊移置，並予以舉發處罰。去年發生國道陳姓警員在路肩戒護拋錨車遭後方拖板車撞死，每年也都有許多故障車輛停放路肩遭撞事故，七月起縮短故障車輛停放路肩時間，規定不得超過一小時，否則開罰六百至一千兩百元。
國旅卡放寬消費 但不含水電瓦斯費
此外，行政院人事行政總處放寬國旅卡使用範圍，除珠寶銀樓及八大行業外，七月一日起將放寬在商圈以外的簽約店家也可消費，例如在特色商圈以外與國旅卡簽約的服飾店、皮鞋店等，但未包括可繳水費、電費、瓦斯費。
不過，人事總處官員也強調，水費、電費、瓦斯費是平日民生基本開銷，尤其水電是公用事業，當然不能使用國旅卡繳費，這不符合國旅卡鼓勵公務員消費提振內需的目的，從未研議要放寬。