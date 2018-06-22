挨批「綜藝咖」 柯：我是大咖吧！

2018-06-22

〔記者周彥妤／台北報導〕台北市長選戰增溫，台灣社、北社、台灣國等近廿個本土社團，前天出面力挺民進黨台北市長參選人姚文智，更砲口一致批評台北市長柯文哲，稱其根本是「綜藝咖」。對此，柯昨說，他不是綜藝咖；至於是什麼咖，他說「大咖吧！」

柯文哲昨上午出席民政團隊聯合頒獎典禮，會前受訪談到本土社團批評，他表示，自己不是綜藝咖，政治當然有嚴肅一面，但施政理念很簡單，就是讓老百姓過快樂一點的生活。若不是綜藝咖，那是什麼咖？柯說，「我也不知道，大咖吧！」語畢，眾人笑成一團。

對於姚文智前天說上海雙城論壇是種「滲透」，台北市會漸漸被中國納入二、三線城市，柯文哲則說，「你怎麼不說我去上海反攻大陸？」他強調，城市交流就是城市交流，其實都是在一個平等基礎上，雙方各自努力，「他們會影響我們，相對我們也會影響他們啊」；在戰略上，我們要保持主動、積極及進取的精神，保持友善態度，只要建立在對等尊嚴之上，這種交流也滿正常。

對於國民黨新北市長參選人侯友宜的文化大學宿舍案，柯文哲受訪也說，此事又是藍綠對抗，尤其選舉年，處理起來動輒得咎，但會堅守依法行政，按照ＳＯＰ走。

記者問，若最後發現有問題，就代表歷任台北市長也有問題？柯嘆一口氣說，「大彎北段商業宅也是例子啊」，事情常積非成是，都是陳年舊案。