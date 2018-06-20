中國若報復 川普嗆13兆元商品全課稅

2018-06-20

不爽中國反制

美擬增2千億美元商品課稅

不排除續加碼

〔駐美特派員曹郁芬、編譯羅綺／綜合報導〕美中貿易戰急速升溫，美國總統川普繼十五日確定對五百億美元的中國商品加徵二十五％關稅後，十八日再威脅可能對中國兩千億美元的商品加徵十％關稅，並揚言若中國再祭報復性關稅，會對另外兩千億美元的中國進口商品加碼課稅；最終美方恐對中國輸美高達四千五百億美元（約十三．五兆台幣）的商品全數加徵關稅。

美國十五日宣布將對中國五百億美元商品課徵二十五％的懲罰性關稅後，中國隨即祭出同等規模、力度的徵稅措施。十八日白宮再度發出聲明表示，中國的舉措令人無法接受，川普已指示美國貿易代表考慮對價值兩千億美元的中國進口商品加徵十％的關稅；並稱若中國再次對美加徵關稅，美方會再度加碼，對另外兩千億美元的商品課稅。

川普在白宮發出的聲明中說，他和中國國家主席習近平關係極佳，會繼續在許多議題上合作，但美國不能在貿易方面被中國及其他國家佔便宜。美國會運用一切可能的工具為所有美國人創造一個更好、更公平的貿易體系。

中自美進口1600億美元 難等值課稅

中國商務部回擊：「美方繼五百億美元徵稅清單後，又變本加厲，威脅將製訂兩千億美元徵稅清單︰這種極限施壓和訛詐的做法，背離雙方多次磋商共識，也令國際社會十分失望；如果美方失去理性、出台清單，中方將不得不採取數量型和質量型相結合的綜合措施，做出強有力反制。」

但去年中國自美國進口商品僅一千六百億美元，難以對同等價值美國商品施加關稅。「香港經濟日報」分析，中國後續仍有招式可回擊美國，包括針對美國農產品、能源商品徵稅，撼動川普的票倉；打擊在中國的美國企業；利用川普與G7領導人的分歧，拉攏歐盟、加拿大聯手對美國施壓等。

貿易戰升溫 道瓊早盤重挫逾300點

隨著美中貿易戰升溫，亞股昨幾乎全數臉綠，中國上證綜合指數跌破三千點，為二○一六年九月以來首見；日本日經指數收盤下跌一．七七％，報二二二七八．四八點；南韓首爾綜指收跌一．六％。

台股重挫一百八十三．二八點，失守月線，外資賣超金額達二百一十三．五五億台幣；香港恆生指數收盤下挫八百四十一點，跌幅二．七八％，創四個多月以來最大單日跌幅。

美股昨開盤後重挫，到台灣時間晚間十一時，道瓊工業指數大跌三二二‧六一點，跌幅一‧二九％；史坦普指數下跌二○‧七三點，跌幅○‧七五％；那斯達克指數下跌七八‧○九點或一‧○一％。歐股也全倒，英股跌○‧二一％，法股跌一‧五○％，德股跌幅一‧五九％。